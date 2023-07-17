颱風泰利│港男轟巴士8號風球停駛破壞社會運作　網民圍攻後續慘了

【泰利／颱風／交通消息／巴士／城巴／8號風球】颱風「泰利」襲港下，天文台凌晨零時40分發出8號風球，交通工具服務受影響，包括城巴多條路線暫停服務。有港男就不滿城巴停駛，於網上發文怒批「打八號波，城巴竟然停駛，簡直可恥！」，又指駕駛巴士工作簡單，「憑咩8號波果少少風就唔做，破壞社會運作」，要求政府強制規定巴士於8號風球下營運。帖文引來網民圍攻，「司機條命唔係命嚟？」、「講嘢唔用腦」、「咁叻畀架車佢揸」。網民炮轟下，樓主極速刪帖，但帖文已被截圖繼續瘋傳。



8號風球下，交通工具服務受影響。（資料圖片），

天文台表示，「泰利」會於早上在本港西南偏南300公里內掠過，與其相關的烈風區會持續影響珠江口一帶，8號烈風或暴風信號至少維持至下午4時。而8號風球下，城巴所有通宵路線停止服務，日間路線亦暫停服務（除B3X、B7（只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸服務）及1號線）。

泰利襲港下市面情況▼▼▼

泰利襲港下市面情況。（廖雁雄攝）

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然而有港男不滿巴士停駛做法，於facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文直斥「打八號波，城巴竟然停駛，簡直可恥！」。

樓主指出，保安、醫護、餐廳酒樓等不少行業，於8號風球下仍要上班，批評巴士停駛是「破壞社會運作」，「知唔知好多人8號仲要返工㗎！仲要而家暑假高峰，肯定大把人要去機場搭飛機。揸巴士呢啲踩油門，扭軚咁簡單的工作，憑咩8號波嗰少少風就唔做，破壞社會運作！」，並明言「強烈要求香港政府強制規定8號波都要有巴士營運，否則收回巴士牌！」。

有港男不滿巴士停駛做法，於facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文直斥「打八號波，城巴竟然停駛，簡直可恥！」。（facebook群組「屯門公路塞車關注組」）。

帖文隨即引來網民公憤，「竟然X巴士唔開工，唔係去X啲8號波都叫人返工嘅老闆、「睇到呢啲就明香港做運輸服務業係幾惡做，司機條命唔係命嚟？」、「講嘢唔用腦」、「佢真係唔識㗎喎？做咗幾多年人？」、「咁叻畀架車佢揸！」。

面對網民圍攻，樓主極速刪除帖文，但帖文已被截圖繼續瘋傳，有網民揶揄「又要威又要鏟文？」；也有網民質疑樓主發文目的，「曲直難分」。