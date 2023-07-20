表妹下海拍全裸無碼AV！激到阿媽中風　表哥嘆：有好男人會娶嗎？

女生做AV女優，通常得不到家人同意和體諒。台灣一名男子在網上討論區表示，表妹的父親早逝，自小由母親獨力養大成人，母親「願望是希望女兒嫁個好老公」，但表妹早前竟然「下海」拍攝AV，「是全裸不打碼真槍實彈的」，氣到母親中風住院。他得知事件不禁擔心，表妹日後難以找到對象，「真的有好男人會娶回家嗎？」。網民看過帖文紛紛留言，批評樓主多管閒事，「關你什麼事，真的有夠糟糕的人，你其實比較噁心」、「如果你曾經看過A片那你還真的沒什麼資格批評你表妹，畢竟你也是創造市場的其中一員」。



台灣一名自小由母親獨力養大成人的女子，最近下海拍攝AV，母親得知後氣得中風住院。圖為香港出身AV女優繪麗奈。（「繪麗奈 Erena so」facebook圖片）

樓主在「Dcard討論區」撰文表示，自己有一位表妹，「她爸死的早，是媽媽一人辛苦養大，她媽媽願望是希望女兒嫁個好老公」，而表妹同樣「一直想找個好男生當老公」。她形容表妹「從小不懂打扮，看起來不起眼」，長大後開始學懂穿搭打扮後，連性格也有變，「漸漸有男人緣，但個性也大轉變，上衣低胸到幾乎要露點也不在乎」。

最近樓主得知一個消息，原來表妹「下海」拍攝AV，「是全裸不打碼真槍實彈的，一次跟數個肥仔性愛」。他原本以為表妹是為了賺錢，「但片酬也就幾萬元而已，也談不上能賺什麽錢，她媽因為這事氣到中風住院」，令他也不禁稱「心疼那個偉大的母親」。

樓主表示，認識一名女性朋友曾拍攝全裸寫真照，「她可以全裸讓人拍照，但要性愛不行」，指對方純粹認為拍照是藝術，不介意以該方式賺錢。樓主也分享指，認識從事性服務的女生，「她關起門來跟客人性交易，純粹是為了賺錢，拒絕任何拍照跟攝影，她穿起衣服出了房門，至少大多數的人都不知道她從事性愛的工作，她不想讓人議論」。

樓主批評表妹大膽拍攝AV的決定，形容對方「任由一群男人玩弄」，又曾詢問太太「同樣是女人，妳怎麽想？」，太太則回答若有陌生男人碰她的手，都會覺得噁心，無法理解表妹的想法。樓主事後大嘆，不明白表妹一心想嫁給一名好男人，卻又做出如此行為，擔憂稱：「真的有好男人會娶回家嗎？」

帖文引來不少網民討論，紛紛留言指樓主不應多管閒事，「沒關係啊，想怎樣就怎樣吧，沒有犯法，不用太替她操心，這也是養活自己的一種方式」、「你又不幫忙，只是批評，感覺好糟糕的家人，然後關你什麼事，真的有夠糟糕的人，你其實比較噁心」、「AV女優就是一種工作，有需求就有市場，要不讓你表妹當女優最好的做法就是『讓全台灣男生不看A片』，這個產業就會消失了，如果你曾經看過A片那你還真的沒什麼資格批評你表妹，畢竟你也是創造市場的其中一員」、「她有她的生活方式，至於有沒有好男人能接受應該要分開討論」。

（Dcard討論區）