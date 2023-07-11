新娘曾拍AV開色情頻道　訂婚日遭衰阿嫂踢爆　新郎崩潰婚事告吹

男女前婚前應該坦白過去，但有些事情可能實在難以啟齒，當殘酷真相被踢爆，婚事亦可能告催。外國1名女網民日前出席姑仔的訂婚派對，在席間讚揚新郎「思想開放」，可以接受未來妻子曾拍成人影片及經營色情網站頻道，新郎聞言隨即質問新娘，令到新娘當場灑淚奔離會場，她顯然事前沒有向未婚夫提及此事，沒料在訂婚儀式上遭嫂子「踢爆」。樓主的未婚夫立即想追上去，但遭家人阻止，婚事亦就是告吹。家人一面倒批評樓主製造麻煩，但她不以為然，認為姑仔沒有向未來丈夫坦白才出事，而網民亦炮轟樓主「多管閒事」、「應向當事人道歉」。



訂婚派對因嫂子踢爆新娘曾拍成日影片及經營色情網站頻道而取消，連婚事都告吹。（Getty Images）

樓主在「Reddit討論區」交代事件，事後把帖文刪除，但內容已被不少媒體轉載。她在帖文表示，日前和丈夫出席姑仔的訂婚派對，其間她見到新郎，大讚新郎「思想開放」，對方才得知原來未婚妻曾拍色情影片及經營色情網站頻道，他頓時大感驚訝，立即去質問未婚妻，氣氛突然變得緊張，新娘隨後淚灑當場急奔離開，新郎見狀想追過去，但其孖生兄弟立即阻止，又批評「這是他（樓主丈夫）的錯，帶同這個麻煩製造者（樓主）來到派對」。因為多口嫂子的一句話，令一對新人變舊人，不但取消派對，連婚事都告吹。

多口嫂子踢爆姑仔曾拍成日影片及經營色情網站頻道，一對新人即變舊人，婚禮取消。（Getty Images）

樓主直言丈夫曾要求她道歉，但她一口拒絕，認為「夫家容許姑仔犯錯…姑仔應該一早向新郎坦白」。

網民紛紛批評樓主行為離譜，認為樓主「不應該揭露其他人的過去，明明經營色情頻道屬於姑仔和新郎的私穩…應該向當事人道歉」、「多管閒事」。

（綜合）