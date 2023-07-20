人父援交15歲少女　赴公廁、停車場拍性愛片　仲叫好友幫襯下場慘

青少年入世未深，容易誤墮陷阱。台灣一名人父透過社交媒體認識到一名身高1.45米的15歲國中女生，聯同朋友先後和她進行5次性交易，甚至拍攝性愛影片，地點遍布公廁、停車場和旅館。少女母親隨後意外發現女兒突然多了4.1萬新台幣（約1萬港元），因而揭發事件，怒告涉事人父。法官認定人父誘導得逞，依《兒少性剝削防制條例》與14歲以上未滿16歲者有對價性交罪，判刑8個月，另依誘使少年拍攝性交、猥褻電子訊號等罪判刑4年。



一名人父透過instragram一名15歲少女，總共進行4次性交易。（Getty Images）

案情指，育有2名未成年子女的已婚陳姓男子，去年透過instragram搭訕一名少女，聲稱可以介紹伴遊和陪酒工作，並傳送表格叫少女提供年紀、身高，以及體重等資料。少女寫上「身高145公分、國三15歲」，陳男隨即開價1.5萬新台幣（3,750港元），約對方在新北市一個公園女廁援交和拍攝性愛影片，隨後再支付1.6萬新台幣（約4,000港元），相約少女在公廁發生2次關係，至第4次在旅館援交，陳男只付了4000新台幣（1,000港元）。

陳男甚至將少女介紹給朋友，讓對方花6000新台幣（1,500港元），和少女在停車場援交1次。最終少女出賣肉體5次，換來4.1萬新台幣（約1萬港元），母親意外發現金錢，得知事件後提告陳男。

少女先後進行5次援交，換來4.1萬新台幣（約1萬港元）。（Getty Images）

陳男辯稱，和少女頭2次進行性交易時，只知道她未滿18歲，直到第3次援交前，少女才表示自己「15歲，就讀國中」。至於性交易時兩度拍攝影片，他亦強調得到少女同意才拍攝，沒有引誘對方。

不過少女作供時表示，「第一次援交前，被告就有問過我的年紀，我說我國三、15歲，而且事前他有傳一個表格給我，表格有問出生年月日、年紀、身高、體重等資訊，他說要介紹我聊天、逛街、陪酒之類的工作」。

至於兩度拍攝性愛影片一事，少女指出「援交時，被告有用一些說法，提到『會給金錢上的好處、幫手介紹生意』，問我是否願意把性交過程錄下來，我有同意，我確定他不是單純徵求我同意，他還有用其他說詞，我才會同意」。

少女母親發現女兒突然多了4.1萬新台幣（約1萬港元），因而揭發事件怒告涉案人父。（Getty Images）

法官認為少女身高1.45米，而且樣貌清純稚嫩，一般人都會認為她年紀還小，如果跟她進行性交易會被加重處罰，因此就算被告在第一次性交易前，不知道少女的年紀，見了面也應該會起疑詢問，何況少女填表格時曾告知「15歲，讀國中」，因此認定被告明知少女年僅15歲，仍然和她援交。

至於被告辯稱少女自願拍攝性愛影片，法官認為就算是男女朋友或夫妻，也未必會同意另一半拍攝性交過程，況且少女和被告只是進行性交易，彼此沒有任何信任或感情基礎，少女不可能無故同意被告錄下有外流風險的性交易過程，因此信納少女所說「被告用金錢、幫忙介紹生意等好處」為誘因，讓她同意拍攝。

法官經一審審酌後，依《兒少性剝削防制條例》與14歲以上未滿16歲者有對價性交罪，將陳男判刑8個月，另依誘使少年拍攝性交、猥褻電子訊號等罪判刑4年，案件可以上訴。

（綜合）