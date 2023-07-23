酒店退房攞消耗品！遭友人挖苦「好省喔」　女生尷尬問：丟臉嗎？

大家在酒店退房時，會否順手拿走酒店提供的日常用品呢？台灣有女生早前與朋友一起住酒店，由於覺得消耗品本就是酒店提供給住客，故於退房前便拿走相關物品，不料此舉卻惹來朋友挖苦「好省喔」，感到很尷尬。事主後來在網上發文，向網民請教並問道「拿走備品是正常的吧？」。絕大部份網民覺得拿走房間消耗品是客人權利，籲樓主毋須覺得丟臉，「備品早就包含在房價」；亦有任職酒店員工的網民建議客人拿走全部用品，以方便他們整理房間。



有台女和朋友住酒店時，因退房期間拿走消耗品舉動惹來朋友挖苦，尷尬下故詢問他人，拿走消耗品是否屬正常，獲從事酒店業的網民親身解答。（GettyImages／示意圖）

該女生在Dcard以「拿飯店備品會很丟臉嗎？」為題發帖，指每次外宿不論是住酒店或是民宿，都習慣把茶包、餅乾等消耗品帶回家。她覺得反正相關物品全新尚未開封，而且本來便是酒店提供給住客使用，所以帶回家也沒關係，而即使她自己不需要，亦會拿回去給家人。不過，樓主某次和朋友一起外宿，詢問對方是否需要拿走備品時，卻遭到挖苦，對方直言「哇！原來妳就是那個會拿備品的人，好省喔」。樓主當下只好尷尬承認了事，但後來她也非常好奇，便在文中詢問拿走酒店消耗品是否算正常舉動。

樓主慘被友人挖苦，「原來妳就是那個會拿備品的人，好省喔」。（《七月與安生》劇照）

大多網民覺得取走酒店消耗品並無不妥，因為房價早就涵蓋，「不會，都是付錢的」、「備品早就包含在房價，拿備品是住宿房客的權利」、「別怕，我們家還有專門抽屜放拿回來的備品」、「有些東西很好用，尤其是飯店的梳子」、「小時候會全拿，長大以後只拿有機會用到的」，亦不滿樓主朋友自以為是的口吻，「你朋友就是那種自以為高尚的類型吧」。

有從事酒店業的員工以其自身角度，建議客人最好拿走全部消耗品，「希望你們都把備品全部拿走，這樣我們整理才比較好整理；但如果房客備品開過的，丟垃圾桶會更好」、「之前在飯店打工，客人退房後，備品會全部丟掉換新的，不知道其他飯店是不是也一樣」。

（Dcard）