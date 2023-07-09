慳家男20年儲逾9400萬日元　晚餐照震驚全網　夢想提早退休要儲…

為咗儲錢，可以去到幾盡？日本1名45歲慳家男過去20年來過住省吃儉用的生活，最近在社交媒體上載其晚餐照片，只有1粒梅乾、白飯和煎蛋券，並指憑着粗茶淡飯已經儲到9,470萬日元（約513萬港元），其清淡的晚餐照片在網上引發關注，令網民感到震驚。慳家男表示目標是儲夠1億日元（約541萬港元），就可完成提早退休的夢想，而且預計今年就可完成。



慳家男近日分享晚餐照片，清淡程度及他20年來儲蓄到的巨額款項，令他在網上一夜爆紅。（Twitter「絶対仕事辞めるマン」圖片）

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45歲日本慳家男「絶対仕事辞めるマン」近日分享自己的晚餐照片，可見到白飯配蛋和梅乾，他更提到「和往常一樣，真的很樸素，雞蛋甚至變成奢侈品；我就這樣生活了20年，現在我的積蓄超過9,300萬日元，也不在乎吃什麼了」，晚餐的清淡程度和20年來儲蓄到的巨額款項，令他在網上一夜爆紅。

慳家男甚至接受當地媒體訪問，表示對於帖文獲得關注感到意外，他提到存款正確數字應是9,470萬日圓（約513萬港元），笑言「雖然晚餐種類很多，但基本上都很清淡」，例如有豆腐、青瓜和麵包，甚少見到魚類和肉類，即使「大魚大肉」或者有能量飲料，都是使用優惠券免費獲得，「也可能因為飲食過於樸素，所以身體都很健康，身體出奇地健康」，樓主接受公司每年安排的身體檢查，從未發現有異樣。

即使樓主「大魚大肉」或者有能量飲料，都是使用優惠券免費獲得。（Twitter「絶対仕事辞めるマン」圖片）

被問及是否尚有其他儲蓄方法，樓主表示自己年收入有500萬日元（約27萬港元），並介紹其「每月零日元」的生活方式，表示自己「沒有投資股票的天賦，一年最多賺到數百日元…削減生活費用，依賴積分支付最低開支」，雖然儲了巨款，但樓主生活仍然節儉，「住在一個破舊公寓內，租金不到3萬日元（約1,600港元），非常便宜，雖然有一個浴室和廁所，但榻榻米和牆壁比較舊，牆上更有裂縫，如果發生大地震，可能會倒下」。樓主強調由於自己經常加班和出差，加上仍然單身，所以不會挑剔住所。

但樓主慳家生活有時都會遇到問題，其家中有微波爐、洗衣機和雪櫃，但沒有冷氣機，夏天只能忍受炎熱天氣，他亦慨嘆「電飯煲前數天剛剛壞了，感到崩潰」。另一個難關就是樓主每2至3個月需要理髮，每次理髮費用是1,000日元（約54港元）。

樓主有1個夢想，就是「儲夠1億日元（約541萬港元），加上福利等，預計今年就可以提早退休」，雖然距離達成目標已經非常近，但他仍然會努力不懈。

（綜合）