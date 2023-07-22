可恥！搭巴士嫌凍 男子撕廣告貼紙封冷氣口 網民：唔識熄咗佢？
撰文：謝茜嘉
出版：更新：
巴士乘客若怕冷，可隨意調校冷氣口的風力和角度。有港男於網上發文公審，表示日前乘坐來往上水及荃灣（如心廣場）的278X線九巴時，於上層目擊有名男乘客將前座椅背上的廣告貼紙撕下，然後貼在頭頂冷氣口，將冷氣封住。男乘客行為惹來網民直斥，「冷氣都唔識熄？就算壞咗咪吹去第度囉」，又嘲諷「男人老狗嗰少少風都要封實佢咁怕凍咩？」。
該港男於facebook群組「青衣街坊吹水會」發文表示，他於7月19日晚上8時乘搭278X線九巴，並於上層車尾位置坐下，其間親眼目擊一名穿深藍色上衣的男乘客甫上車，就將前座椅背上的廣告貼紙撕下，貼在頭頂冷氣口，將冷氣封住後呼呼入睡。
樓主斥責該男乘客，「太冇公德兼刑事毀壞」，又說巴士於上水總站剛開出，「冷氣其實未夠凍，樓上有八成（空）位」，而且冷氣可調校角度和開關，不過「見佢舞咗一輪都關唔到」。從樓主上載的照片可見，當時該男乘客附近還有很多空位，但他未有調座，坐在走廊另一邊的樓主不恥其行為，舉起中指拍照。
帖文引來網民直斥，「人渣」、「咁都得，搞錯」，又指出「有風口開關掣的，知識真係好重要！」、「其實頭頂冷氣可以調校」、「有冷氣不好咩，咁鬼熱」、「咁佢都諗到」。有網民揶揄，「男人都怕凍，唔係嘛，會唔會太弱」、「咪咁話人啦，你估成塊原條咁搣出嚟唔辛苦㗎？」。
不過也有網民批評樓主只懂網上公審，「唔直接講，咁樣畀中指影相威啲？」、「又唔報警，又唔話畀車長知，又唔當面X醒佢，咁做有咩意義啫」。