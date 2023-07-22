可恥！搭巴士嫌凍　男子撕廣告貼紙封冷氣口　網民：唔識熄咗佢？

巴士乘客若怕冷，可隨意調校冷氣口的風力和角度。有港男於網上發文公審，表示日前乘坐來往上水及荃灣（如心廣場）的278X線九巴時，於上層目擊有名男乘客將前座椅背上的廣告貼紙撕下，然後貼在頭頂冷氣口，將冷氣封住。男乘客行為惹來網民直斥，「冷氣都唔識熄？就算壞咗咪吹去第度囉」，又嘲諷「男人老狗嗰少少風都要封實佢咁怕凍咩？」。



有港男於網上發文，表示日前乘坐巴士於上層目擊有名男乘客將前座椅背上的廣告貼紙撕下，然後貼在頭頂冷氣口，將冷氣封住。（facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

該港男於facebook群組「青衣街坊吹水會」發文表示，他於7月19日晚上8時乘搭278X線九巴，並於上層車尾位置坐下，其間親眼目擊一名穿深藍色上衣的男乘客甫上車，就將前座椅背上的廣告貼紙撕下，貼在頭頂冷氣口，將冷氣封住後呼呼入睡。

樓主斥責該男乘客，「太冇公德兼刑事毀壞」，又說巴士於上水總站剛開出，「冷氣其實未夠凍，樓上有八成（空）位」，而且冷氣可調校角度和開關，不過「見佢舞咗一輪都關唔到」。從樓主上載的照片可見，當時該男乘客附近還有很多空位，但他未有調座，坐在走廊另一邊的樓主不恥其行為，舉起中指拍照。

坐在走廊另一邊的樓主不恥男乘客行為，舉起中指拍照。（facebook群組「青衣街坊吹水會」圖片）

帖文引來網民直斥，「人渣」、「咁都得，搞錯」，又指出「有風口開關掣的，知識真係好重要！」、「其實頭頂冷氣可以調校」、「有冷氣不好咩，咁鬼熱」、「咁佢都諗到」。有網民揶揄，「男人都怕凍，唔係嘛，會唔會太弱」、「咪咁話人啦，你估成塊原條咁搣出嚟唔辛苦㗎？」。

不過也有網民批評樓主只懂網上公審，「唔直接講，咁樣畀中指影相威啲？」、「又唔報警，又唔話畀車長知，又唔當面X醒佢，咁做有咩意義啫」。