危險！乘客站巴士上層「自製企位」　網民憂增翻車風險　法例咁寫

巴士移動時在車廂上層站立或行走隨時發生危險！日前有網民發現，有乘客於巴士上層通道站立，而且違例人數不少，單從照片所見，已有最少8人於上層「排排企」。樓主遂拍下照片，發帖反問「巴士上層幾時開始有企位」。雖然樓主指車長發現後已要求上層站立的乘客返回下層，但事件仍引起部分網民不安，不少人擔心相關行為會增加巴士翻側風險，故留言「鬧爆」相關人士。本港法例第230A章《公共巴士服務規例》列明，巴士移動時，乘客不得在上層站立，否則即屬犯罪。



有網民乘巴士時，見到至少8名乘客於車廂上層通道站立。（fb「扮工室Online」圖片）

該乘客在Facebook群組「扮工室Online」上載照片，表示在來往機場博覽館及天后站的1輛巴士上，見到有數名乘客疑因上層滿座，選擇於上層通道間站立。從照片可見，目測最少有8人站在巴士上層，當中還包括小朋友，他們僅用手抓住椅背，充當扶手。樓主表示，巴士行駛了2個站後，車長發現上層情況，於是要求於上層站立的乘客移至下層站立，大讚「車長Good job」。

帖文引起網民熱議，不少人都擔心巴士轉彎時，上層站立人士可能令巴士重量不平均，增加失控翻側風險，故在留言區大罵他們罔顧其他乘客安危，「會翻車喎咁多人」、「上邊企咁多人，好容易反車」、「有咩事嘅時候保險公司有權因為咁唔賠，所以其他乘客唔好冇所謂」。

根據第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分、巴士上層或前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分站立。（資料圖片）

亦有網民表示「我都發現最近好多人會企上層巴士，仲要覺得完全冇問題咁」、「兩個站？第一個企已經要請佢落返下層」。不過有人就指早年巴士上層的確可以站立，更認為有關行為「無問題」，「好懷念80年代！當年嘅巴士仲係冇冷氣，上面企滿人！」、「以前啲人都係咁企，仲係上層食煙啦」。

事實上，現時根據政府法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士移動時，乘客不得在通道以外的任何巴士部分、巴士上層或前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分站立。任何人無合理辯解而違反條文，即屬犯罪。

（扮工室Online）