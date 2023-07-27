8號風球吹爛公屋玻璃窗獨居婦被收$300　子要房署退款　租約咁寫…

颱風來襲前記緊做好防範措施！日前有網民表示，其八旬母親獨居於長沙灣某公屋單位，早前颱風「泰利」襲港帶來八號風球威力驚人，將母親家中的玻璃窗吹爛，房署事後拆除鋁窗並收取了300元費用。樓主認為母親是租客而非業主，維修玻璃窗的費用不應由租客承擔，但房署稱要先證明玻璃窗非人為損壞才會獲安排退款，令他相當不滿。



有居於公屋的網民表示，「租約上面有寫任何原因玻璃爛都要收錢」；惟過往亦曾有例外，例如2018年超強颱風「山竹」襲港期間，有公屋租戶單位的窗戶玻璃損毀，房署曾酌情免費維修原裝窗戶。



獨居於長沙灣某公屋單位的八旬婦人，早前受颱風「泰利」帶來的8號風球影響，家中玻璃窗被吹爛。甚後房署收取300元並將鋁窗拆去，擬作維修。（資料圖片）

該名網民在香港公屋群組發文大呻，表示80歲母親獨居於長沙灣某屋邨，早前颱風「泰利」來襲，8號風球下將屋中廁所玻璃窗吹爛。之後，房屋署收取300元並將鋁窗拆去，擬作維修。樓主認為房署不應收錢，「我哋係租客點解要收錢呢？況且係天災又唔係人為做成的」，於是到辦事處與主任理論。

不過，房屋署要求樓主提供資料，證明玻璃非人為破壞才可獲退款，又表示如果樓主不進行維修，「就將個鋁架裝返上去，但無玻璃的」。樓主稱當時只感到無語，無奈表示「個鋁窗係死物點證明啊」。

事主兒子在網上發文，認為母親是租客而非業主，不應承擔損失，要求房署退款被拒。（資料圖片）

有網民質疑樓主「300蚊阿婆畀唔起，仔女都畀得起啦」，而樓主就解釋「唔係畀唔畀得起，而係原則問題，業主係要對自己的物業負責，你要明白我哋只是租屋住」。

樓主回應引起部分網民贊同，「即係我覺得，我哋係租客，房屋署就係業主。證據係打8號風，同佢講你自己打風都唔使返工啦，仲要咩證據？」、「我都未聽過要收錢，80歲獨居長者更應豁免」、「太搞笑了，咁都要收錢？」、「$300係未計師傅安裝費用嘅」。

不過，亦有網民持相反意見，表示有屋邨租約上有寫明玻璃窗維修責任誰屬，「租約上面有寫任何原因玻璃爛都要收錢」、「鬧人前有無拎份租約睇睇，寫明所有玻璃窗要自費維修」、「玻璃、塞渠、信箱鎖都要收費」、「十幾年前試過打風打爛玻璃，係要收錢換」、「今時今日仲有人會以為住公屋乜都包整」。

2018年9月超強颱風「山竹」吹襲期間，葵涌邨就有多戶居屋出現「爆窗」，最終房署酌情為原裝窗戶免費維修。（資料圖片／黃潤達fb圖片

每逢強颱風襲港，都可能有住戶的窗戶受影響破裂，其中2018年9月超強颱風「山竹」吹襲期間，葵涌邨就有多戶居屋出現「爆窗」，當時房署回覆《香港01》查詢時表示，公屋租戶需自費修葺單位內破損的窗戶玻璃，但「山竹」襲港對不少窗戶造成破損，此並非人為蓄意破壞或不慎使用。經審慎考慮後，房屋署決定酌情處理。若租戶的破損窗戶屬原裝窗戶，會免費更換破損的窗戶玻璃，但不包括租戶已自行安裝的窗戶的租戶。