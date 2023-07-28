好人好事｜女生行動不便等上巴士　車長即咁做獲大讚「雪中送炭」

小舉動揚大愛！有名行動不便的女生在網上表示，日前她拄着拐杖等候上巴士，車長見狀即時下車並伸出手，「叫我扶住佢上車，等我有位坐」。車長的舉動令她大為感動，於是發文感謝車長，又大讚對方熱心助人。事件在網上引起網民關注，有人建議樓主去信九巴表揚車長，而樓主的確在街坊建議及幫忙下，順利發信請九巴代為表揚車長。



有名行動不便的女生坐在站頭等候上車，車長留意到她的狀況，便下車伸出手，讓她能扶着上車。（資料圖片）

該名女生在facebook群組「大埔 TAI PO」發文表揚司機，她稱上周六（22日）上午約10點15分，乘搭九巴272A路線時，遇上熱心車長幫忙。當時她行動不便、拄着拐杖，便坐在站頭等候排隊上車的家人。當時車長留意到她的狀況，便下車伸出手，讓她能扶着上車。

她指出，對於車長來看可能只是「順手嘅小事」，但對於如她般不良於行的人來說，就是「雪中送炭」的行為，因此發文感謝對方。她又表示當時看不到車長姓名，故未能即時向九巴公司致謝。不過之後在大埔街坊建議下，她已去信九巴，將詳情告之，望公司能代為致謝及表揚，「願他能熱心不滅，繼續幫助有需要的乘客」。

樓主已去信九巴，將詳情告之，請求能代為向車長致謝及表揚。（FB圖片）

不少網民都高呼感動，大讚車長細心善良，亦有人感謝樓主分享經歷，讓社會多點溫暖，「能夠感恩給對方讚賞是支持鼓勵，大家都有福」、「感動，香港人仍充滿愛」、「『車長落車，畀隻手我』有畫面，睇到眼濕濕，有同理心、守望相助」。