穿校服女童踎港鐵站爆喊　稱八達通負數無法回家　獲好心人贈車票

遇到真正有需要幫助的人，許多人都願意伸出援手！日前有網民發文表示，在港鐵站見到有穿着校服的小女生因為八達通的額值額出現負數，無錢坐車回家，向家人求助不果，於是徬徨得蹲在地上嚎哭。樓主上前詢問後，才知道原來女童的父親上夜班，事發時正補眠，故未能即時提供幫助。於是，樓主先安撫女童情緒，並買了張單程車票相贈，讓女童可以乘車回家。不少網民大讚樓主有愛心，對事件表示感動。



原來港鐵有提「繳付車費協議」服務，即若乘客不夠錢乘車，可到客務中心求助，填寫表格及承諾7天內繳回車費，核對香港身份證及地址等資料後，就可獲得1張單程車票。



有網民表示日前在港鐵站見到1名身穿校服的女童蹲在地上哭，詢問才知道她八達通出現負數，故無錢坐車歸家。（資料圖片）

該名網民在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」發文，表示日前在柴灣港鐵站見到1名身穿校服的女童蹲在地上嚎哭，看起來像是小四左右的年紀。樓主本以為對方不適，上前詢問才知道原來女童八達通儲值額出現負數，且身無分文，無法坐車歸家。女童又表示，爸爸仍在家中睡覺，說叫了妹妹出來幫忙，但妹妹尚在家中。

樓主指就連大人上巴士後發現八達通無法使用都會不知所措，更何況是小孩子。當時她見到女童「喊得好淒涼」，於是便買了張單程車票相贈，又提出給她10元買水喝，但女童拒絕，「佢都話『唔使，返屋企飲水』，真係好乖」。之後，樓主亦教女童下次如有相同情況，可以向票務處職員尋求幫助，登記資料並借單程車票，下次再還車資。

樓主從對話間得知，女童媽媽日間需要工作，而爸爸則是上夜班，到了日間便需要休息，「因為爸爸瞓覺所以成日都冇睇佢send嘅ＷhatsＡpp，要瞓醒先睇」。她表示理解，畢竟工作辛苦，但就認為父母應該多關心子女，「今次冇錢搭車事少，萬一遇到咩事都冇理，到時就後悔莫及」，故希望女童父母能抽出時間陪伴子女。她又表示，希望女童父母得知此事後，不要怪責女兒，「因為並不是佢嘅錯，而係應該自己好好反省吓」。

由於女童八達通的儲值額出現負數，樓主便買了張單程票相贈，解她燃眉之急。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，不少人都大讚樓主有愛心，並表示感動，「好多謝樓主你嘅仗義幫呢位小妹妹」、「好人一生平安。幸福」，另有網民指出「遇到樓主好彩，其實冇錢可以問地鐵職員攞1張單程票，下次還返」。

此外，有網民認為孩子未必知道遇上類似情況該如何處理，但作為父母就要多設想，「我叫我小朋友一定要攝1張100蚊係身，如非必要唔好拎出嚟用」、「其實小學生遇上咁都會幾驚，有時真係唔好靠曬張八達通，十零廿蚊碎銀都要袋返啲」、「情況同我屋企一樣，我返夜，老婆返早，不過阿女除咗八達通仲會有一百幾十喺身」。

事實上，港鐵有提供「繳付車費協議」，若乘客因事不夠錢繳付車資，可到客務中心求助，填寫相關表格，提供香港身份證及地址等資料後，就可獲得單程車票，並且要在7天內繳回車資，否則港鐵會寄信追討。