不明生物？屋企驚見恐怖黑蟲似足巨型烏蠅　網民揭真身原來是...

香港夏天多數潮濕有雨，容易有昆蟲出沒。有網民近日稱在家中見到一隻「不速之客」，不明黑蟲外形與烏蠅相似，不過體形更大，背上亦有透明翅膀。該網民擔心家中出現蟲害，於是分享相片，希望獲得解答，引來不少網民討論。



相中可見該隻昆蟲擁有黑色長形身體，而且背部有對透明的翼，長相又與烏蠅相似。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」圖片）

該網民在Facebook群組「香港滅蟲關注組」分享指，近日驚見一隻不明昆蟲飛進屋，並停留於家中儲物櫃上。從樓主上載的相片可見，飛進屋的昆蟲擁有黑色長形身體，背部有對透明的翼，長相與烏蠅相似，不過更為巨大。

相片也吸引不少網民討論，有人認同相中昆蟲如放大版烏蠅，擔心或對人有害，「好大隻喎」、「個樣有啲核突」、「好似放大咗嘅烏蠅」、「會唔會咬人㗎」。

食蟲虻主要捕獵昆蟲如烏蠅、蝴蝶、螞蟻及其他小型昆蟲，並棲息郊外。（Facebook群組「香港滅蟲關注組」圖片）

有人就估計相中昆蟲應是食蟲虻（Asilidae），指牠其實是烏蠅的捕食者。根據香港生物多樣性資料庫，食蟲虻主要捕獵昆蟲如烏蠅、蝴蝶、螞蟻及其他小型昆蟲，大多棲息郊外。

如果市民於家中發現食蟲虻，通常是因牠暫時迷路誤闖，正常情況下毋須理會，可待牠自行離開；若有需要趕走，可噴蚊怕水或普通殺蟲水。另外，食蟲虻通常不會主動攻擊人類，除非覺得危險或被騷擾才會咬人，並會在人類皮膚上分泌毒液，令皮膚痕癢。

（Facebook群組「香港滅蟲關注組」）