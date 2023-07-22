呢種蟲咪亂打！男子屁股癢一拍驚見「橙黃色蟲屍」　沖涼先知驚

台灣56歲張先生最近上山工作時因為屁股突然發癢，右手不假思索地用力抓了一下，卻突然感到一陣灼熱感，檢查右手驚見上面黏著一具橙黃色的昆蟲屍體。



起初張先生並未太在意，直到晚上洗澡時才驚覺傷口已冒出水泡，紅腫情況嚴重，儘管持續幾天塗抹外用藥膏，紅腫仍持續擴大，這才意識到事態嚴重。

患者就診時發現他的臀部有明顯發炎、熱痛症狀，皮膚上還出現水泡甚至潰瘍，確診為蜂窩性組織炎，進一步詢問發病過程，研判應是拍打隱翅蟲導致蟲體破裂，釋放出的隱翅蟲素接觸到皮膚，造成皮膚炎併發蜂窩性組織炎。

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「隱翅蟲皮膚炎」是一種由隱翅蟲科部分物種引起的皮膚炎症，有約20種有毒，包括紅胸隱翅蟲、紅胸巨隱翅蟲等，這些有毒的隱翅蟲體內含有一種名為隱翅蟲素的化合物，具有強烈的刺激性和腐蝕性，可以抑制細胞分裂，接觸到人類的皮膚，就會引起灼傷、水泡、紅腫、潰爛等嚴重的發炎反應，這就是隱翅蟲皮膚炎的形成過程。

至於預防和治療隱翅蟲皮膚炎的方法包括：

．避免在夜間開啟室內燈源，因為隱翅蟲有趨光性，容易飛入室內。

．確保門窗緊閉，檢查紗窗是否有裂縫或洞口，阻止隱翅蟲進入室內。

．在戶外發現身上有不明小昆蟲時，不要直接拍打或碾壓，以免引起隱翅蟲體內毒素釋放，應該用吹氣或甩動的方式將其趕走。

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若不幸被隱翅蟲素噴到皮膚上，應立即用大量清水沖洗，並使用肥皂水或鹼性溶液中和毒素。

觀察皮膚是否出現紅腫、水泡、潰爛等發炎症狀，情況嚴重或持續不退，應儘快就醫，接受抗生素或類固醇等藥物治療，避免抓搔或挑開傷口，以免感染或留下疤痕，通常隱翅蟲皮膚炎10天左右會自然結痂消退。

張先生住院後接受抗生素治療，紅腫逐步改善，水泡也於三天後消散，住院五天後出院繼續口服抗生素治療。

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隱翅蟲皮膚炎是一種可以預防和治療的皮膚問題，只要注意避免接觸有毒的隱翅蟲，並及時處理傷口，就能減少不必要的困擾和危害。

對於那些在戶外工作或經常接觸自然環境的人來說，加強對隱翅蟲皮膚炎的預防和認識，尤為重要。如有發現相關症狀，應盡早就醫，以獲得適當的治療。

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