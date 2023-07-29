落老細面！老闆電郵串錯字　新同事舉動勁大膽　網民：可打定CV喇

做人太過直腸直肚未必是好事！有打工仔於網上發文分享新同事的大膽行為，指出有日老闆傳電郵給新同事時串錯了一個英文字，詎料新同事回覆電郵時，除以命令口吻叫老闆勿再串錯字，還將電郵副本發給所有同事。帖文引來網民熱議，揶揄「童言無忌」、「第一日出嚟撈」、「初生之犢不畏虎」、「佢可以打定CV喇，呢間過唔到試用期呀」。



有打工仔於網上發文表示，有日老闆傳電郵給新同事時串錯了一個英文字，詎料新同事回覆電郵時，除以命令口吻叫老闆勿再串錯字，還將電郵副本發給所有同事。（《大叔的愛》劇照）

該打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」分享大感驚訝事件。他表示，公司最近聘請了一位初級新同事，有天老闆傳電郵給新同事時串錯了一個英文字，「睇落應係唔小心打錯，而且唔係重要嘅字嚟」。詎料新同事回覆電郵時，除用中文回覆，更以命令口吻寫道「麻煩睇清楚，唔好再串錯字」，還將電郵副本發給所有同事。

不少網民擔憂該新同事說話太直接，會得罪老闆，過不到試用期，「型是有代價的，還是低調一些比較好！」、「腦筍未生埋」、「切忌落老細面」。

不少網民擔憂該新同事說話太直接，會得罪老闆，過不到試用期，「型是有代價的，還是低調一些比較好！」。（《鐵探》劇照）

有網民批評新同事無禮貌，「先唔講對方係咪老細先，佢咁樣覆人哋話人哋串錯字已經好無禮貌先啦，用中文叫人哋唔好再串錯字？佢真係以為自己改緊卷？佢咁樣做人唔好講呢份工，佢應該份份工都做唔長，不如教書？」、「就算對住下屬提佢做錯咗嘢，都唔會CC晒全世界啦，條友根本唔識得待人接物」。

不過也有網民認為老闆可能欣賞新同事敢提出錯誤，又猜測可能是老闆的親屬，「想知老世係咩反應多啲！如果老世好欣賞佢，無嘢講，職場上咩嘢老世都有」、「唔炒嘅話要小心，可能係老世個仔或親戚嚟」。