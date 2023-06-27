女老闆在自己店內穿短褲遭票控「不端莊」　拍照證清白：普通短褲

穿短褲竟會被票控？馬來西亞有服裝店女老闆因為穿短褲，被執法人員指不檢點而作出票控。事後她上載身穿短褲的照片力證自己沒有「不端莊」，事件在網上引起極大爭議，有人認為女事主衣着沒有問題，但亦有人認為不同地方風俗習慣理應受尊重。



馬來西亞35歲李姓女店主被上門檢查營業執照的市議會執法人員票控，指她穿短褲「不端莊」。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於周日（25日）早上11時10分，馬來西亞吉蘭丹州哥打峇鲁市（Kota Bharu）某服裝店中，35歲李姓女店主被上門檢查營業執照的市議會執法人員票控，指她穿短褲「不端莊」。事後李女士在社交平台上載照片，照片中的她手持罰單遮蓋面部，身穿黑色短袖上衣，下身穿深藍色短褲。根據罰單內容，市議會以「2019年哥打峇魯市議會商業貿易和工業地方政府條例第34（2）（b）條」開出罰單。

李女士上傳圖片力證所穿短褲只是「普通短褲」。（網上圖片）

不過，哥打峇魯市議會主席回應當地傳媒查詢時就指，李女士被開罰單時的衣着與她上傳到社交平台的照片不同。他表示普通短褲沒有問題，但李女士當時身穿超長粉色T恤，遮住了她所穿的短褲。

而李女士就解釋被罰時穿的是同一條深藍色短褲，只是不慎弄濕了粉紅色上衣才換衣服，「這不過是一件普通的短褲，不過，執法員上門時，我身上穿着的粉色T恤尺碼較大，所以將短褲覆蓋，畢竟我個子較矮小」，她又指那2名女執法人員曾表示，「依據她們要求，（褲子）一定要超過膝蓋」。然而，李女士認為自己服裝沒有問題，在營業2年期間，她一直都是T恤配短褲的造型，從不曾因服裝問題被檢控。她又指曾向執法人員求情，「我開的女裝店，顧客以華裔女性為主」，不過執法人員未有通融。

哥打峇魯市議會主席回應當地傳媒查詢時指，李女士被開罰時身穿超長粉色T恤，遮住了她所穿的短褲。（網上圖片）

事件在網上引起大量關注，不少人認為執法人員過於嚴苛，「看來以後賣短褲都要被罰了」、「在店內都受如此不公平的罰單」、「很好，以後我們要穿長袍了」、「該管的不管，真的離譜」。有人則認為要尊重不同地方的風俗，不過應該先警告，而不是直接開罰單，「大家互相尊重，可以先警告」、「在公共場所必須穿得得體，自己也舒服；別人也不會用有色眼鏡看妳」、「端莊體面最重要」。

（綜合）