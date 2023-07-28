港島聯推大抽獎活動！答問題有機會贏iPhone 14 Pro　附參加方法

為提高市民對地區治理的認識度及參與度，香港島各界聯合會（港島聯）正舉辦「完善地區治理幫到你」知識大獎賽（下稱「大抽獎」），參加者只需註冊登錄「港島聯萬家」應用程式及於參加大抽獎活動當日或之前成功登記為「港島聯之友」，並成功答對全部與「完善地區治理」的問題，即可參加抽獎，有機會贏取iPhone 14 Pro以及$1,000超市禮券！



香港島各界聯合會現正舉辦「完善地區治理幫到你」知識大獎賽，參加者只需註冊登錄「港島聯萬家」應用程式及於參加大抽獎活動當日或之前成功登記為「港島聯之友」後，成功答對全部問題，即可參加抽獎！（香港島各界聯合會提供）

由7月20日至9月11日，凡年滿十八歲、持有有效香港居民身份證、且居住或工作於香港島的合資格參加者可註冊登錄「港島聯萬家」應用程式登記大抽獎活動，成功登記後系統將獲發一組抽獎編碼確認成功登記抽獎，若答對全部問題即可參加抽獎。

大抽獎活動實用知識懶人包▼▼▼

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每期抽獎活動將分別於8月1日、8月15日、8月29日、9月12日舉行，每次抽出50名得獎者，送出獎品5部蘋果手機及45份$1,000超市禮券。每位參加者只限中獎一次，如果未能中獎的話仍可參加下一期抽獎，但需在抽獎前登入「港島聯萬家」應用程式，在活動詳情頁中按「我要參與」，即可參加下一期抽獎。

每期得獎結果將分別於8月3日、8月17日、8月31日、9月14日在應用程式內公布，得獎者將於抽獎當日起計5個工作天內，經登記電郵及電話接獲得獎通知，並須於本會指定的時間及地點親身領取獎品，若未能在9月29日或之前領取獎品有機會被取消得獎資格。