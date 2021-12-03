旅發局抽獎MIRROR得獎名單公布｜領獎方法+期限必看！3個情況會DQ

【跨年演唱會抽獎／MIRROR／旅發局除夕倒數演唱會門票抽獎／抽獎結果／領獎須知】旅發局將於12月31日晚舉行「香港跨年倒數演唱會」，屆時有人氣男團MIRROR、江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、許廷鏗及香港管弦樂團等表演。門票抽獎結果今日（12月3日）公布。究竟如何領獎？領獎期限？以下一一話你知！但要留意如果得獎者或同行者有以下3個情況，可能會被取消資格（DQ）無法領獎。



即睇得獎名單▼▼▼

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得獎名單連結：請按此（可輸入身份證號碼搜尋）

領獎方法▼▼▼

領獎期限



得奬者會透過登記時提供的香港流動電話號碼獲得短訊通知，並須於2021年12月13日晚上9時前，與同行者一同到九龍ELEMENTS圓方商場水區2樓親身領取獎品，不接受授權代領。

領獎所需文件



領取獎品時，得獎者及同行者必須證明已符合資格，包括但不限於出示「得獎電話短訊」、「香港身份證正本」，以及衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄。

得獎者及其同行者亦須簽署書面同意書，同意主辦單位向香港政府核實其疫苗接種紀錄。

旅發局將於12月31日晚舉行「香港跨年倒數演唱會」。（旅發局）

3個情況或DQ



1）年齡為12至17歲的同行者，必須由其父母或法定監護人親身陪同領取獎品，簽署父母或法定監護人同意書，允許同行者參加演唱會；如果未獲得其父母或法定監護人同意，主辦單位保留取消任何此類同行者資格及沒收相關演唱會門票權利。

2）若得獎者被發現未於2021年12月13日或之前完成接種疫苗，或因已列明於條款及細則的其他任何原因而未能符合抽獎資格，即視為未合資格人士，其得獎資格會被取消，並沒收演唱會門票。

3）如因登記抽獎時提供的資料不完整或不正確而導致未能收到通知領取奬品，主辦單位概不負責。