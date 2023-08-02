荃灣男女MMA│女子風火輪、連環掌吼：我幫你畀埋錢　咁攞尾彩絕了

【荃灣／MMA】男女在街頭拉址爭執所謂何事？本港網絡流傳一段影片，見到荃灣街頭有一對男女「箍頸」爭執，女方不忿重複怒吼「我幫你畀埋錢！」，其間又用雙手抓住男方衣領拉扯，男方反抗時雙方像風火輪般原地轉圈。

女方之後更把男方拉到遠處使出連環掌擊，男方則伸手阻擋，擺脫女方纏擾後急步離開現場，女方卻一直跟在男方身後指罵「攞尾彩」。2人爭執期間，不少路人都看到停下腳步。影片引來網民熱議，紛紛猜測男女當街爭執原因，也有網民認為無論如何都不應在大街大巷動手。



本港網絡流傳一段影片，顯示荃灣街頭有一對男女爭執。（影片截圖）

有網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該段影片，留言稱「一落樓就斷正。白衫喺樓梯落嚟，就見到粉衫（女），跟着就打」。

影片顯示事發時間為7月30日中午12時許，穿粉紅色衫女子於一家店舖門前等候疑似「埋伏」，一見到白衣男子即上前出手。白衣男不甘示弱，用左手「箍」着粉衫女頸部把她帶到一旁，其間疑似向粉衫女說話。

第1回合▼▼▼

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不過鏡頭快轉後，雙方再次爭執，粉衫女用雙手抓住白衣男衣領拉扯，白衣男男掙扎時雙方像風火輪般原地轉圈，而粉衫女多次使出洪荒之力，把白衣男強行拉到遠處，隨後再使出連環掌擊，白衣男只能伸手阻擋。

第2回合▼▼▼

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之後白衣男擺脫女方纏擾，急步離開現場，粉衫女卻一直跟在男方身後指罵「攞尾彩」。2人爭執期間，附近不少路人都看到停下腳步。樓主事後補充，粉衫女向白衣男不斷重複說「我幫你畀埋錢」，估計雙方可能是情侶或夫婦。

影片引來網民熱議，紛紛猜測男女當街爭執的原因，笑言「係咪俾老婆捉到佢嫖妓呀？」、「似勞資糾紛多啲喎」、「無厘頭」。也有網民認為，無論如何都不應訴諸暴力，更不應在大街大巷動手。