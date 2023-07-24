大圍圍方MMA│熱褲女vs大媽打到跪地　男子狂言「報警啊」下秒糗了

【圍方The Wai／MMA】港鐵上蓋物業、大圍站商場「圍方The Wai」開幕僅2天就發生打鬥事件。本港網絡今日（7月24日）下午瘋傳段影片，見到「圍方The Wai」間新開張店舖門外有港女與大媽打鬥，2人互相伸腳掃腿打到跪在地上，並互相指摘對方出手在先。爭拗間，大媽指會報警，要求港女一行人不要離開，而疑似港女同行男子回應「報啊！」，下秒卻「縮沙」快步離去，在警員到場時速逃，結束了鬧劇。

影片引來網民熱議，笑言是「開市第一擊」，但亦有網民認為無論有什麼爭拗都不應訴諸暴力。警方則證實接獲報案，案中1名64歲女子報稱被一對情侶襲擊受傷，案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。



大圍站商場「圍方The Wai」開幕僅2天就發生打鬥事件。（影片截圖）

有網民下午於Facebook群組「香港突發事故報料區」上載41秒影片，指大圍圍方商店韓印紅門口「就開張就女子MMA」。

影片開頭就見到，名穿黑衣熱褲港女與1名大媽正在地上纏鬥，其間港女以密集「流星腿」踢大媽，隨即又翻身跪在地上使出「連環拍擊」，大媽不敵，只有不斷踢動雙腿防守。

第一回合▼▼▼

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這時同行男子拉開港女，港女則邊後退邊怒吼「打人啊！佢打人啊！」。大媽站起來後反駁，「妳打人先㗎！走埋嚟打人，離晒譜㗎妳！」。

雙方僵持不下，大媽表示報警，要求港女一行人「唔好走」，疑似港女同行男子當即回應「報啊！」，惟說完後便與港女一同急步離開。大媽則邊叫「唔好走啊你」，邊取出手機追上拍攝。

第二回合▼▼▼

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影片引來網民熱議，「同場加插剪綵儀式！」、「咁辛苦迫過去點都要幫手搞旺個場」、「旺一旺佢先」、「圍方打架真的好興奮」、「開市第一擊」。

警方表示，今日（7月241）午3時05分，1名64歲女子在車公廟路18號一商場報案，指被一對情侶襲擊，其眼角流血、面部受傷及全身疼痛，事後她由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理，涉案情侶則逃去無蹤。警方將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理，現正調查事件。

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