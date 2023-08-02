性交轉運悲劇！神棍稱開壇驅鬼仔　性侵少女2年　家人親手送上門

「性交轉運」真的要小心小心小心！馬來西亞一名「神棍」，以少女「被鬼仔纏身需做法事」為由，性侵強姦少女，之後又以「治療」為由，要求少女家人每個月星期六、沒有來月經時，送少女到神壇重複性侵長達2年之久。目前「神棍」已被警方拘捕，據指，少女曾被「神棍」威脅，若把事件告知家人，其家人就會發生不幸事情。



馬來西亞一名「神棍」，以少女「被鬼仔纏身需做法事」為由，性侵強姦少女。（示意圖／gettyimages）

綜合馬來西亞傳媒報道，當時13歲的受害少女，於2021年被婆婆和2名男性長輩帶到雙溪大年一家住家神壇，「神棍」看到少女後，就向其家人說少女運氣不好「被鬼仔纏身」，需做法事處理，並要求家人法事期間暫時離開回避。詎料家人離開後，「神棍」就脫下少女衣服性侵強姦。

完事後，「神棍」又以「治療」為名，要求家人必須在每個月星期六、少女沒有來月經時，帶她到神壇「治療」，意味每個月可能有3個星期六都要到神壇「治療」。自此少女在每個月沒有來月經的星期六，就會被家人帶到神壇，其間不斷被「神棍」性侵，最後一次是今年6月17日。

當地警方接獲報案後，目前已拘捕「神棍」。（網上圖片）

當地警方接獲報案後，目前已拘捕「神棍」。至於為何少女於案發多年才報案，據報少女是在被逼問下才說出自己遭遇，而少女也曾被「神棍」威脅，若把事件告訴家人，其家人就會發生不幸事情，才啞忍至今。