父醉駕載兒摔倒躺路邊逾2小時　男童凌晨淋雨待救反遭母親責怪

這對父母真的是「離晒大譜」！江蘇南京有位爸爸醉酒後騎電動車載兒子期間摔倒，凌晨時分躺在路邊2個多小時，當天打雷下暴雨，年幼的兒子渾身濕透站在路邊，幸被女途人發現聯繫到媽媽。惟媽媽到場不但沒有安撫受驚的兒子，反責怪他沒有帶具通話功能的手錶出門。內地網民紛紛批評涉事父母是不稱職的家長，「喝醉還帶着兒子騎車的爸爸，顛倒黑白拿兒子發泄的媽媽，這孩子真倒霉，他未來起碼還得熬10年」、「孩子兩個小時待在路邊陪着爸爸，為什麼還要被罵啊」。



江蘇南京有位爸爸醉酒後騎電動車載兒子期間摔倒，凌晨時分躺在路邊2個多小時。（「白鹿視頻」微博影片截圖）

據《白鹿視頻》報道，事發於7月17日，南京有位爸爸醉酒後騎電動車載兒子期間摔倒，躺在路邊2個多小時。女途人指出，當天打雷下暴雨，凌晨時分發現男孩渾身濕透站在路邊，爸爸喝多了躺在地上，手機關機無法聯繫家人，於是幫忙打電話聯繫男孩媽媽到場。女途人說，男孩當時雖然害怕地哭泣，但冷靜地講述了事情經過，懂事得讓人心疼。

惟媽媽到場後不但沒有安撫兒子，反倒責怪兒子沒有帶具通話功能的手錶出門。從影片可聽到媽媽指責，「你有手錶，你為什麼出門不帶」，女途人生氣反斥「怪他嗎？他摔了一跤，他的父親躺在這兒喝多了，他在這邊等了，安安靜靜不哭不鬧的等了兩個小時」，又稱「如果說你的丈夫以後還喝酒，把孩子留在路邊兩個小時，報不了警、找不了路人，我出錢給他買一個智能手機」。

網民紛紛批評，「極不稱職的父親」、「這個父親是個混蛋」、「孩子可憐啊」、「打什麼碼啊，讓全南京人看看這不靠譜的東西」、「喝完酒躺路邊的父親，一見面就指責的母親，好窒息，孩子的成長真的每一步都很重要」。

（白鹿視頻）