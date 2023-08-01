貧窮媽超市偷筆盒贈兒被捕　律師悉真相免費辯護　19年後結局感人

可憐天下父母心！馬來西亞有母親答應兒子，只要他考試獲取第一名，便會送他全新筆盒作為禮物。兒子發奮考獲好成績，不過該名母親因家境窮困，為免食言只好冒險偷竊，結果不幸被捕。

當地1名律師了解事件始末，體恤女子慘況，決定免費為她辯護。事隔19年，該律師重遇婦人兒子，更得悉對方因事件而立志成為律師，現時更已達成目標，令他感歎「這是我擔任律師31年來，永遠不會忘記的回憶」。事件令網民大受感動，大讚律師當年的善舉，改變了母子的人生。



大馬有母親答應若兒子考獲第一名便會送對方鉛筆盒，可惜家境窮困只好選擇偷竊，不幸被捕卻獲律師體恤慘況，免費為她辯護。律師多年後重遇婦人兒子，知悉對方已變成功人士後，故將事件分享到網上，感動眾人。（GettyImages／示意圖）

馬來西亞刑事律師阿末扎哈里爾（Amzaharil）日前於TikTok拍攝短片，分享1宗發生於1998年的案件。當時他在法庭上看見一名被扣上手銬的婦人，被捕原因是她在超市偷了一個價值18令吉（約31港元）的鉛筆盒。

他向婦女查問後得悉，原來對方曾經答應若兒子考到第一名，便會送他鉛筆盒，可惜她經濟拮据，為免食言令兒子失望，無奈只好選擇偷竊。阿末扎哈里爾其後到男童學校，獲校長老師證實男童的確考獲第一名，便決定免費為婦人辯護，最終婦人被判守行為數年。

轉眼19年過去，時間到了2017年，阿末扎哈里爾坐於法庭內食堂，發現有名男子幾乎每天都會注視他。某天對方突然走近，表明自己就是當年偷筆盒婦人的兒子，更透露他經過一番努力，現時已成功當上律師，令阿末扎哈里爾感動稱「這是我擔任律師31年來，永遠不會忘記的回憶」。

影片引來網友留言，紛紛表示被事件感動至落淚，同時感謝阿末扎哈里爾當天伸出援手為婦人辯護，「若當年那位母親被判坐牢，這孩子命運就不一樣了」、「你是位心地善良的律師，希望你永遠健康」、「你無償幫助了這名媽媽，得到最有價值的回報」。

（綜合）