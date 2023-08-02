你誰呀？颱風杜蘇芮過後回家查看　女子驚見陌生男躺床上超傻眼

受到超強颱風杜蘇芮影響，內地華北地區連日暴雨不斷，河北1名女子因怕非常住的單位被水淹，日前回去查看房子情況時，打開門被眼前一幕嚇呆──床上竟然躺着1名陌生男子，她不知對方是什麼人，不敢輕舉妄動，更與對方閒聊一番，才得知陌生男破窗擅闖入屋住了9天，並如常洗澡睡覺，又弄到滿地煙頭。女子其後通知管理處，惟當職員手持木棍趕到時，男子已逃之夭夭。



事件曝光後在網絡上瘋傳，網民紛紛表示事件極驚嚇：「想到有陌生男子睡過我的床，感覺都必須把房間消毒一遍了，不然會感覺有寄生蟲」。



女屋主多天未有回家，在超強颱風杜蘇芮過後回去查看，開門驚見陌生男子躺床上，當場嚇呆。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，居於河北廊坊市的1名女屋主，指涉事房子並非她的日常居所，只在假期及周未才回來度假。由於這幾天受超強颱風杜蘇芮吹襲，加上連場暴雨，她擔心房子會被淹水，便待雨勢緩和後回家查看。

可是，在7月30日她回到住所時，打開門的瞬間，即被眼前一幕嚇呆，她的床上竟然躺着1名陌生男子。該男子見屋主回來便坐了起來，在床邊不斷左顧右盼，彷彿沒有離開的意圖。而面對令人如此傻眼的情況，女屋主為了人身安全，不敢與這名陌生男起正面衝突，因她完全不認識對方，更不知他的背景，恐輕舉妄動自己會有危險。

物業經理手持木棍趕到單位時，陌生男已逃之夭夭。（影片截圖）

為了穩住陌生男情緒，女屋主與對方閒聊起來，得知他已住了9天，曾在廁所洗澡，並在家中抽煙，更弄得滿地煙灰。女屋主表示，家中情況混亂，窗戶被打破，懷疑對方從破窗入屋。其後她趁機去找物業經理幫手，當職員手持木棍趕到單位時，陌生男已逃之夭夭。警方現正對此事展開調查，並呼籲居民提供線索，以便追查這名神秘男子的身份及下落。

事件曝光後，不少網友紛紛留言指「真嚇人啊」，亦有網民稱有過相似遭遇：「我也遇到過，沒裝潢的房子混進去幾個人，鎖被敲掉」、「直接報警就得，不需要通知物業，只需要追究物業的責任即可」、「想到陌生男睡過我的房間我的床，感覺都必須把房間消毒一遍了，不然會感覺有寄生蟲」、「陰影是消除不掉的，這種實屬永生難忘了」。