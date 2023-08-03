Barbie｜慈父着粉紅色公主裙攜女入場　霸氣宣言：為她什麼都願做

近期正在上映的《Barbie芭比》電影吸引世界各地不少捧場客，而墨西哥就有父親為滿足女兒要求，以一身粉紅色公主裙裝束陪同對方進場看戲，不只引來途人目光以及要求合影，裝扮更於社交平台獲網民大讚是好爸爸，「這些將會是你女兒記得的重要時刻！」。他其後表示，分享裝扮不是為了成焦點，他所做的只是為了帶給女兒美好回憶，只要對方開心「每一秒都是值得！」。



墨西哥有父親為滿足女兒要求，以一身粉紅色公主裙裝束陪同對方進場看戲，事後獲網民大讚是好爸爸，「這些將會是你女兒記得的重要時刻！」。（FB「Eleazar Rodríguez Hernández」圖片）

該慈父埃爾南德斯（Eleazar Rodríguez Hernández）於其社交平台發帖，指5歲女兒凱瑟琳（Katherine）某天對他「下戰書」，詢問「爸爸，你要帶我去看《Barbie》，但你要穿上粉紅色衣服，你會感到尷尬嗎？」，不過他卻鬼馬稱「我相信尷尬的會是她！」。

從圖片所示，他沒有拒絕女兒的要求，反而真的穿上粉紅色薄紗背心連身公主裙，並配帶白色帽子，再穿上深啡色的短靴，便直接到新拉雷多的Cinépolis戲院購票。其後他再分享另一張照片，只見兩父女在戲院櫃台前正準備購買戲票，他笑問「想看哪部電影？難道是《超級瑪利歐兄弟大電影》」。

兩父女在戲院櫃台準備購買戲票，他更笑問「想看哪部電影？難道是《超級瑪利歐兄弟大電影》」。（FB「Eleazar Rodríguez Hernández」圖片）

埃爾南德斯當時因一身粉紅色裝扮吸引不少途人的目光，亦有人要求和他拍照，他其後將打扮分享到社交平台，便和女兒進場看戲。不料離場時手機卻湧出多個訊息，原來大多網民都大讚其愛惜女兒舉動，認為他是好爸爸，「這些將會是你女兒記得的重要時刻！因為我一直把父親為我童年所做的放在心裏」、「你是個沒有披風的英雄，老大中的老大！」。

儘管大部份留言都是讚揚他，但亦有人批評為何要用這種方式取悅女兒，彷彿透過愚弄自己而令女兒開心。埃爾南德斯則表示，雖然穿成女生般定會面臨他人惡意抨擊，不過他卻強調「每一秒都是值得！」，因為他這樣做是為了讓女兒快樂，給她帶來美好回憶，「我不關心其他，我唯一關心的是我女兒的意見」。

一同前往看電影的還有埃爾南德斯妻子，其裝束相對平淡，僅穿上粉紅色恤衫和淡粉色的短褲。（FB「Eleazar Rodríguez Hernández」圖片）

其實一同前往看電影的可不止這對父女，還有埃爾南德斯妻子，只是她的裝束相對平淡，僅穿上粉紅色恤衫，配襯淡粉色短褲。埃爾南德斯事後重申，他分享這些相片並非想令其成為焦點，他只是做了女兒想他做的事，「為了她，我什麼都願意做」，更明言「相信我，穿上粉色的衣服和芭蕾裙並不會使你變得不夠Man」。

（FB「Eleazar Rodriguez Hernandez」）