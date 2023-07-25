Barbie｜性感網紅夢想當上真人芭比　動刀43次一抹朱唇驚變香腸嘴

【Barbie芭比】隨著近年整形技術發達，不少愛美的人都會選擇醫美「微調」，達到自己理想中的長相。保加利亞有一位25歲的女子伊萬諾娃（Andrea Ivanova），為了成為「世界上嘴唇最大的女人」，花費將近2萬元英鎊，進行43次手術，成功得到自己夢寐以求的「香腸嘴」，更表示「還可以再更大」。



據《鏡報》報導，伊萬諾娃的夢想是成為「現實中的芭比娃娃」，她每個月都會在嘴唇注射玻尿酸，以確保自己仍然是「世界上嘴唇最大的女人」，最近更在她的臉部顴骨打了4針玻尿酸，迄今已花費將近2萬元英鎊。儘管嘴唇已經大到快要遮住鼻孔，她仍堅稱「沒有什麼能阻止嘴唇尺寸繼續增大」。

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號稱「世界上最大的嘴唇」為她帶來了大量的關注，Instagram上有2萬人追蹤。伊萬諾娃表示「有很多男人很喜歡我，但也有不喜歡我的，他們覺得我很奇怪很瘋狂」，更透露有不少男網友透過社群平台聯繫她，並提出約會、包養，以及出國旅遊的機會。儘管如此，伊萬諾娃依舊希望能夠遇到能夠欣賞自己的一生「摯愛」。她即將赴美參加鑽石求千金（The Bachelor）真人戀愛實境秀，但她並沒有抱太大期望，「我不知道對方會不會喜歡像我這樣的人造美女孩」。

不過豐滿的嘴唇也給她帶來生活上的不便，例如吃飯的困難。與此同時，整形醫師警告她若是再整下去，可能會堵住鼻孔導致性命不保，但她表示這些風險都比不上走到哪都被關注的成就感。未來還計畫前往土耳其或德國接受進一步手術，因為那裡有更優秀的整形專家。

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