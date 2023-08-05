男扮女裝賣淫！39歲大叔戴假髮着裙扮女　3次成功接客　下場慘了

賺錢還是要經正當途徑才好！廣西陽江市公安局近日展開掃黃行動，凌晨於公園附近拘捕1名涉嫌招攬嫖客的「白裙女子」，調查期間始揭發被捕者原來是男扮女裝賣淫，真身竟是39歲男子，他此前曾3次招嫖客到居所賣淫，公安機關已依法對被捕男子予以行政拘留12天。



男扮女裝接客的林某成，被捕後表示後悔不已，稱「沒想陽江清查打擊力度那麼大，『出攤』（站街）當晚就被逮個正着」。（網上圖片）

綜合內媒報道，陽江市公安局於7月22日凌晨1時展開夏夜治安巡查行動，在中山公園附近巷口發現１名留着齊肩秀髮、穿白色及膝裙的「女子」徘徊，警方以涉嫌招嫖賣淫將女子帶返派出所。調查期間民警卻大吃一驚，沒料到被捕者是39歲男子，男扮女裝站街招嫖，更承認此前曾在中山公園附近出租屋內進行賣淫活動3次。

警方深入調查發現，被捕男子林某成在外地也曾從事過賣淫行業，來到陽江市後，他為賺快錢便購置假髮、裙子等，打扮成女性「重操故業」。林某成被捕後後悔不已表示，「沒想陽江清查打擊力度那麼大，『出攤』（站街）當晚就被逮個正着」。

公安機關已依法對林某成予以行政拘留12天。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條規定，賣淫、嫖娼需處10日以上15日以下拘留，可並處5,000元人民幣以下罰款；情節較輕及在公共場所拉客招嫖，處5日以下拘留或500元人民幣以下罰款。

（綜合報道）