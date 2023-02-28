準新娘婚前賣淫　進房驚見未婚夫崩潰下跪影片瘋傳　後續超狂展開

撰文：布萊恩
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要成為夫妻，忠誠相當重要。西非國家尼日利亞一名準新郎，原訂今年4月結婚，婚禮前為了測試未婚妻忠誠度，他與一位網紅合作測試未婚妻會否為錢出賣自己身體「賣淫」，沒想到未婚妻真的讓他「戴綠帽」，讓他當場「氣炸」，取消婚禮。

西非國家尼日利亞一名準新郎，原訂今年4月結婚，婚禮前為了測試未婚妻忠誠度，他與一位網紅合作測試未婚妻會否為錢出賣毛己身體「賣淫」，沒想到未婚妻真的讓他「戴綠帽」。（影片截圖）

綜合媒體報道，該名男子日前與當地一位女網紅合作，由女網紅假扮賣淫集團成員，詢問他的未婚妻是否願意「下海」賣淫賺錢，沒想到未婚妻一口答應，並依約前往指定酒店房間。未婚妻進入房間才知道自己被設局，但後悔已太遲了。

影片見到，男子先躲在浴室裏，待未婚妻與女網紅交談後便現身。未婚妻見到他出現相當驚訝，試圖躲在女網紅後面，又崩潰縮在角落。

未婚妻「中伏」過程逐格睇▼▼▼

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男子見狀情緒激動斥責未婚妻，未婚妻轉而怒罵女網紅設局；當男子再呼喝，未婚妻隨即嚇到縮回角落雙手掩臉。影片最後更見到未婚妻出動「終極絕招」 ── 下跪向男子道歉乞求原諒，可惜仍無法挽回2人婚姻，男子決定取消婚事。

影片引來網民熱議，「那男的真的很愛她，他看來好傷心」、「忠誠真的很重要」、「早點看清也是好事」。但也有網民認為事件太誇張，質疑是否擺拍刷流量。

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