九巴盤點估唔到失物：輪椅、行李喼唔奇　骨灰盅最嚇壞網民：Erm…

乘搭公共交通工具，下車時要確保帶走隨身物品！可惜總是有很多人「大頭蝦」遺留不同物品，九巴在facebook專頁發帖盤點各類奇怪失物，當中除了耳機、手機、新鮮出爐蛋撻等物品，更有空輪椅及啡色懷疑污穢物，而令網民集體嚇一跳的，竟然有大大個骨灰盅安好地放在座位上，難怪九巴仔都稱「睇到眼都凸埋」，更形容巴士上失物多元化程度是「簡直係超乎想像呀！」。



乘客搭巴士遺下骨灰盅的照片震撼網民，更被瘋傳到多個討論區，網民直指臨近農曆七月看到份外嚇人，又稱不肖子孫「留低咗祖先」，又建議九巴仔「你叩一叩，請問入面有冇人呀🤡如果佢答你就繼續對話吧」。



九巴在facebook專頁上載乘客遺留的奇怪物品，惹來網民哄動。（fb專頁「KMB 九巴專頁」圖片）

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九巴周六（8月5日）在facebook專頁稱「直擊最估唔到九巴失物👀」，並附上10張圖片，小編「九巴仔」表示早前有關九巴失物的熱烈討論，他「全部都睇到，仲睇到眼都凸埋……………😳」，又指乘客遺留的失物極多元化，「簡直係超乎想像呀！」。從專頁的照片看到，當中包括1隻耳機、看起來很好吃的蛋撻、懷疑是穢物的「啡色不明物體」、空輪椅、手機、行李、鞋盒等等，而最後一樣令九巴仔都無語，只能說「Erm…………」，那竟然是大大個的骨灰盅，安穩地放在座位上。

網民看到一系列失物都嚇呆，其中骨灰盅更惹起哄動，有網民留言稱「老爺唔記得落車」，又詢問員工有否打開「睇下空嘅定有料」，又指「留低嘅都係一份心意」。有網民稱真的有同類事件，「呢個真嘅，仲好猛添，問尖碼退休站長就知道」，有人說「呢樣嘢都有，真係好猛料！就快農曆七月就搞呢啲嘢」、「鬼巴士」、「做乜唔扣安全帶？」。

九巴在facebook專頁上載乘客遺留的物品，其中包括骨灰盅，惹來網民哄動。（fb專頁「KMB 九巴專頁」圖片）

有人則認真討論「點證明件失物係屬於報失嘅人？」，即引來相信是熟知情況的網民回覆指「入面有紅色布袋，有名有姓（正常的話）」，亦有人稱骨灰盅會刻上先人姓名。

九巴網站資料顯示，當發現有乘客遺留物品時，職員會轉交站長代為登記和保管，該失物會交予公司失物服務熱線處理。乘客如在車廂內遺下物品，可透過網頁或App1933的「bot1933互動對話」功能，選擇「巴士上遺留物品」，提供巴士路線、有關物品和聯絡資料，如有拾獲，九巴會盡快安排進行失物認領。另外乘客亦可致電失物組電話3708 1333查詢及安排失物認領。