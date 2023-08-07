森林活春宮！男女半裸野戰阻路　越野單車手駛至咁做　結局尷尬了

【活春宮／不雅片】情到濃時也要選擇秘密地點親熱吧！網上近日瘋傳1段「森林活春宮」影片，1對男女在山林道路中間性交「野戰」時，有1名越野單車手駕單車急速駛至，幾乎撞到2人。該對男女見狀嚇呆，衣衫不整的女方不顧下體被看光，快速爬到旁邊，男子則立即穿上褲子，單車手強調「這裏是單車道」後離去。

影片引來網民熱議，不少人直呼「多麼危險啊！」，又批評2人行為，「為什麼要在路上性愛呢？」。不過，有人卻認為「森林屬於大家」，並非單車手專屬，但有人指在任何都能經過的地方性交，本身已是很不道德的行為。



網上近日瘋傳1段「森林活春宮」影片。（影片截圖）

網上流傳影片長21秒，綜合報道，拍攝者於7月某天在哥倫比亞馬尼薩萊斯市（Manizales City）一處森林中駕駛越野單車高速下坡，並裝設了運動相機拍下沿途景色。

然而當單車經過1段崎嶇不平山路來到上坡小徑時，前方竟有1對衣衫不整男女疑似正在性交，單車手要即時剎車以免撞到2人，隨後再慢慢駛近。2人見狀即時分開，男方急忙穿上褲子，下身半裸的女方則似乎來不及穿上褲子，趕緊往山路旁躲開，其間一直走光。

單車手視角離譜影片▼▼▼

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拍攝者之後緩緩駛過2人，並強調「這裏是單車道」後離去。影片7月22日上載Twitter至今已有超過160萬人次觀看。

拍攝者之後緩緩駛過2人，並強調「這裏是單車道」後離去。（影片截圖）

網民看後認為該對男女的行為相當危險，「多麼危險啊！」、「為什麼要在路上進行呢？」、「從什麼時候開始，在公共道路上做愛變得很正常了？」、「大自然之愛？」。也有人認為「森林屬於大家」，並非單車手專屬，「哪裏有寫這是一條單車道？」、「他們有權利享受森林」，又笑言「『行人』有優先權」，不過，更多人直指在任何人都能行過的地方進行性行為，本身已很缺德。