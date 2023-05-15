港鐵活春宮10秒片瘋傳！東鐵頭等女子為男口交　網民認出女子真身

【港鐵／不雅片／東鐵／頭等車廂／圖書館】在公眾地方作出不雅舉動是犯法行為！本港網絡瘋傳1段港女於東鐵頭座位內，跪下為男伴口交的影片，震撼畫面令人咋舌。《香港01》記者正就事件向港鐵查詢。

影片曝光後，網民批評港女行為「不雅」、「世風日下道德淪亡」；也有網民憑衣着及地點，認出女主角真身疑似是早前於銅鑼灣中央圖書館脫衣露出的港女。



網上流傳影片見到，穿上白花點的黑色衣服、跪在地上的港女，正為坐在椅上的男子激烈口交。（影片截圖）

網上流傳的影片長約10秒，據車廂廣播，當時港鐵東鐵線列車正駛往大圍站，頭等車廂內未見有其他乘客，而窗外漆黑一片，未知是晚上時段還是列車正經過隧道。

從影片見到，穿上白花點的黑色衣服、跪在地上的港女，正為坐在椅上的男子激烈口交直至影片結束。

港女在東鐵線列車頭等車廂內口交拍片▼▼▼

該影片於今年1月已經流傳，網民看過影片紛紛批評港女行為「不雅」、「世風日下道德淪亡」、「有無咁緊火？」；亦有網民質疑該港女是否「為錢拍片」。另有網民憑港女衣着及拍攝地點，認出女主角疑似是早前於銅鑼灣中央圖書館脫衣露出的港女，該名港女亦擁有同款的白花點黑色連身裙，其染啡了的髮色亦與港鐵口交女相同，而該港女早前張貼於社交網上的照片，亦有身處東鐵頭等車廂，其角度和窗外漆黑情況亦吻合。

中央圖書館驚現裸女▼▼▼

網上瘋傳1段4秒影片，見到有港女於銅鑼灣中央圖書館全裸露出。（影片截圖）

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由於衣着及拍攝地點類似，網民估計港鐵口交港女與銅鑼灣中央圖書館脫衣露出港女是同一人▼▼▼

據了解，該港女是90後女生，與男友在Twitter成立聯名帳戶，經常在公眾地方、交通工具或商舖拍攝淫照及淫片，包括港鐵、九巴、IKEA宜家家居等，其中就有類似在列車內口交等不雅行為，然後在社交網站發布，部份更列明「相可以單買」，估計是賣不雅照片或影片賺錢。

據了解該港女是90後女生，曾在多處公眾地方或交通工具拍裸露照片或影片，包括港鐵、港鐵迪士尼列車、九巴、IKEA宜家家居、海傍等。（網上圖片）

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其Twitter帳戶於2022年4月開設，有超過2萬名追蹤者，同時設有「Onlyfans」收費帳戶，相信用作售賣2人拍攝的裸露及性交影片。然而銅鑼灣中央圖書館裸露影片曝光後，該Twitter帳戶疑似已被刪除，無法再瀏覽。

該港女的Twitter帳戶已無法瀏覽。（Twitter）

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。

本港2022年10月亦有男女在東涌市政大樓平台公然口交，事後警方拘捕一名36歲姓江本地男子，涉嫌破壞公眾體統。警方當時重申，「破壞公眾體統」罪最高刑罰為監禁7年，提醒市民切勿以身試法。