人妻炒股欠債　銀行職員借錢要求肉償1晚2次　綠帽夫怒告判決出爐

欠債總要還，但如果還不起錢，還是應循正當途徑求助解決！台灣1名人妻因炒股票輸光孩子的教育基金，而且翌日需要償還9萬新台幣（約2.25萬港元），她無法籌錢下，只好發送訊息向在1名在交友程式結識的銀行男職員求救，但對方要求發生2次性行為才肯幫手，人妻被迫就範，事後被丈夫發現及向男方索償100萬新台幣（約25萬港元）。法官認為女方雖然同意發生性行為，但丈夫的配偶權益的確受到侵害，最終判處男方賠償20萬新台幣（約5萬港元）。



台灣1名人妻炒燶股票，翌日更要償還9萬新台幣（約2.25萬港元），她無法籌錢下向在交友程式結識的銀行男職員求救，被迫與對方發生性關係，其丈夫知悉後提告。（Getty Images）

根據判決書，「頭戴綠帽」的人夫趙男表示，吳姓被告早知道妻子已婚的身分，但利用妻子投資失利急需借錢的不安情緒，以提供借款為名，引誘妻子前往其住處，違反妻子的意願下，於2022年3月10日晚上7時至9時許發生2兩次性行為，因而向吳男索償100萬新台幣（約25萬港元）。趙妻同時表示，事後遭吳男威脅，揚言如果不繼續依從，就要將事情告訴給其親友。

惟吳男辯稱，2022年3月10日透過交友程式結識趙妻，當時不知道對方已經結婚，對方因投資股票失利，翌日要償還9萬新台幣（約2.25萬港元），他表明可以借款應急，但條件是發生性行為，雙方互加LINE好友，而且交換照片，當晚就在其住所發生2次性行為，完事後依約匯款3萬新台幣（約7,500港元）。2人同年同月13日和14日再次聯絡，其間趙妻表示丈夫發現事件，吳男當時才知道對方已婚。

吳男表明可以借款應急，但條件是發生性行為，人妻最終就範。（Getty Images）

新北地院法官翻查趙妻和吳男的對話紀錄內容，發現2人討論借錢時，吳男直接要求趙妻「當性奴」，更說「妳覺得妳跟我做一次可以拿到多少」，趙妻則回答「我不太會主動，我知道男生都喜歡主動」，他則回應「只要妳ok我ok，價碼談好就可以」，2人約好時間地點碰面，事後發生性行為。

吳男完事後轉帳3萬新台幣（約7,500港元）給趙妻，同時傳送訊息詢問「表現還可以嗎？」趙妻回答「真的很誇張啦」、「很怕還不了你」，吳男說錢銀方面「真的很不急，妳先處理緊急的」，更問「下次還可以找妳嗎」，趙妻則在回覆一個「嗯」字後互道晚安。同年同月11日至13日期間，2人仍然繼續聯絡，甚至提及發生關係當日「有滋潤到」、「可是妳很敏感很濕捏」等性愛話題，直至14日和15日，趙妻才表明丈夫知道事件，向吳男表示不要再傳送訊息。

綠帽夫得知事件崩潰怒告該名銀行職員。（Getty Images）

法官認為根據證據，難以確認吳男是違反趙妻意願而發生性行為，但他在提議「肉償」前，曾與趙妻談到性行為頻率，當時趙妻回答「我跟我先生不一定」，可見吳男知道女方已婚，但仍然和對方發生性行為，明顯侵害到趙男的配偶權益，衡量雙方身分地位、經濟收入包括吳男月薪約4.3萬新台幣（約1萬港元）等因素後，判處吳男賠償賠償20萬新台幣（約5萬港元），全案可以上訴。

（綜合）