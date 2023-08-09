單親媽慶祝搬家飲醉驚覺「摸鳥」　男鄰居脫褲圖性侵︰我是你老公

飲酒最好保持三分醒，以免遭人乘虛而入。台灣1名獨自撫養雙胞胎的單親媽，為孩子着想打算搬到同棟大樓的更大單位，當得悉住在2樓的男鄰居不續租，雙方便相約和房東簽約，結束後更齊到「K房」慶祝搬家。豈料男鄰居趁單親媽飲醉後，偷偷溜進對方住所，甚至脫褲意圖性侵。其時單親媽剛好驚醒，揮手碰到對方的生殖器，於是立即大聲斥責和質問身分，男鄰居即答「「我是你老公」。最終事件鬧上法庭，男鄰被判入獄4年。



單親媽飲醉後突然驚醒，揮手觸摸到男鄰居的生殖器官，當場怒罵至對方離開，因而避過一劫。（Getty Images）

判決書指出，受害單親媽本身和雙胞胎兒子住於台北市中山區1棟大樓某單位，眼見孩子日漸長大，居住空間不足，所以打算搬屋，於是詢問管理員是否有合適出租單位，得悉住在2樓的李姓男鄰居不再續租，單親媽7月18日晚間在李男陪同下，和房東簽訂房屋租賃契約。

簽約期間，單親媽透露自己和2名兒子同住，但兒子們參加夏令營故不在家，李男為了慶祝成功簽約，熱情邀請單身媽到中山區某間卡拉OK「唱K」飲酒，飲到凌晨約2時，單親媽醉到無法自行走路，需由李男攙扶回家。其後單親媽突然回復清醒，發現身邊有人，揮手碰到成年男子的生殖器官，才發現自己和李男下半身赤裸，當場怒罵令李男離開，她才避過一劫。

男鄰居被「摸鳥」性侵不遂，在庭上否認控罪，但最終入獄4年。（Getty Images）

李男承認送單親媽上樓，是由她自行取鑰匙打開住所門鎖，入屋後將鑰匙放在客廳桌上，過程約２分鐘，當時沒有發生過任何事情。

單親媽卻指自己醒來時，發現身邊有人，原本以為是兒子，但不慎用手觸摸到對方下體，才發現是成年男子，而且沒有穿褲子，她亦確認自己下半身沒有穿褲，由於神智尚未清醒，於是質問對方身分，對方就說「我是你老公」，最終確認到李男身分。

台北地院判定被告為逞一己私慾，進入被害人住處，利用其不知抗拒之際性交不遂，罔顧性自主權，造成對方身心受創，嚴重破壞對他人的信任關係，考慮到被告否認控罪，並對事實經過反覆其詞，雙方至今尚未和解，依乘機性交未遂罪判處有期徒刑4年，全案可以上訴。

（綜合）