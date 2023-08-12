17歲少女瞞男友約炮　慘遭拍裸照淪性奴　色男願賠錢難逃牢獄之災

背叛伴侶出軌當然不對，但不代表可以遭人威脅淪為性奴。台北市1名17歲少女暪住男友，透過交友軟件和另一男子發生性關係，對方得悉她有男友後卻以此威脅逼少女再發生關係，少女無奈答應，其間男子偷拍其裸照，再以裸照威脅「每3天1次」，少女父親意外知道事件後報警求助，被告雖然賠償100萬新台幣（約25萬港元）以作和解，但仍然被判囚3年8個月。



17歲少女和一名陌生男子透過交友軟件約炮。（Getty Images）

根據判決指出，郭姓被告2021年5月透過交友軟件認識17歲女事主，兩人發生性關係，其間得知對方已有男友，於是翌月傳送1張「待發訊息」截圖給她，內容指出「表哥（意指襟兄弟），有一次你女朋友的媽媽不是叫你來台北接你女朋友，你知道她前一天晚上約我去旅館打炮嗎？如果你不信的話，聊天記錄都還在」，暗示自己可隨時將少女出軌一事告知對方男友。

兩人發生關係。（Getty Images）

少女擔心郭男爆料，只能應其要求前往汽車旅館再度發生關係，完事後少女到浴室洗澡，郭男隔住透明玻璃用手機拍下其裸照，3天後傳送給少女，聲稱要與對方「做個交易」，商量雙方均可接受的方案，「我不是只要這一次欸、我又不是每天都要、所以跟妳商量啊、商量一個妳可以接受的頻率或次數、我覺得這個頻率不錯啊，3天、4天一次，不要拉倒，反正我有的不只這張，我會連之前的事一起說的，他（少女男友）要不要信是他的事，把妳身上的特徵說出來，他會不信嗎？」。

郭男得知少女有男友，威脅對方再次發生關係，隨後變本加厲，用裸照威嚇對方就範。（Getty Images）

雖然再次受到威脅，但少女苦於遭郭男捉住把柄，所以不敢反抗，與對方商討見面，少女父親後來意外得知女兒被當成「性奴」，便阻止女兒出門，並立即報警。

法院一審認為郭男與少女雖然曾經同意發生關係，但被告年少氣盛，為了滿足性慾，強逼少女再次發生關係，而且偷拍裸照繼續恐嚇 ，考慮到他認罪，而且已經賠償100萬新台幣（約25萬港元）達成調解，符合「情堪憫恕」減刑條件，因此依對少年強制性交罪判刑1年10個月，依竊錄少年隱私部位罪、恐嚇罪合併判刑5個月，可以易科罰金，以上各罪均屬緩刑，緩刑期間受到保護管束，接受3場法治教育。

少女苦於遭郭男捉住把柄，一度不敢反抗。（Getty Images）

但檢察官隨即提起上訴，認為一審判決太輕，而且不應判緩刑，高院考慮到少女父親曾提及「女兒到現在身心狀態都很不好，她一直說自己想死，我真的很擔心」、「關於和解部分，我是因為不想浪費社會資源去打民事求償官司，所以才跟對方和解，但是對於刑事部分，我們完全沒有和解的意願」，父親亦指出郭男的道歉信只是「例行公事」，強調一審法官在詢問犯案原因，郭男回答「只是因為好玩」，「我（少女父親）認為他毫無悔意」。

高院基於以上種種，加上少女至今每個月都要接受精神診療，受創甚深，而且郭男在一審時曾否認控罪，隨後才認罪，犯罪手段不值得同情，不符合「情堪憫恕」減刑；至於緩刑部分，高院認為依少年強制性交罪，根本不應判處緩刑，而且受害人仍未成年，本應加重刑期，故最終改判3年8個月有期徒刑，其餘竊錄少年隱私部位罪、恐嚇罪合併判刑6個月，可以易科罰金，各罪都撤銷緩刑，案件仍可上訴。

（綜合）