影片直擊！小便後圖沖廁　驚見馬桶內竟有巨蛇　嚇到洋妞高聲尖叫

每個人飽受驚嚇後，通常都會情緒激動。外國1名女子在廁所小解後，轉身正想沖廁時，發現馬桶內竟有一條長約1.5米巨蛇，嚇到她高聲尖叫，多次驚呼「我的天」、「我尿在牠身上！」但她不忘拍片，鼓起勇氣用手機拍攝驚嚇一幕，隨後通知蛇王捉蛇，女片主仍然強忍恐懼，僵硬地站在巨蛇旁邊合照，影片在TikTok賺得逾2000萬次點擊，網民留言直呼害怕，但亦人估計「那是一條無害的黃鼠蛇，牠們對防治害蟲非常有用」。



鏡頭一開始拍攝馬桶。（TikTok帳戶「missycina」影片截圖）

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片主在TikTok帳戶「missycina」上載兩條影片，其中1條影片片長約21秒，顯示她不停大叫「我的天」、「我尿在牠身上！」鏡頭愈來愈近，只見馬桶內竟有一條巨蛇，片主同時語帶哽咽表示「你們看看牠有多大，天啊！」，巨蛇沒有絲毫動靜，但足以令她飽受驚嚇，並用文字交代指「這是一條雌性黃鼠蛇，嚇死我」，另1條影片顯示片主叫了蛇王帶走巨蛇，蛇王舉起左手，讓蛇徹底伸直，片主站在旁邊，僵硬地和蛇合照留念，並指巨蛇長約1.5米。

片主僵硬地和巨蛇合照留念。（TikTok帳戶「missycina」影片截圖）

首條影片獲得2000萬次點擊，不少網民留言感到害怕，紛紛留言指「這就是為何我每次坐下前都會檢查一下，因為確實會發生類似事件」。亦有人同情巨蛇，「可憐的蛇剛剛被『大尿淋頭』」，更有網民指黃鼠蛇本身無害，而且「對防治害蟲非常有用」。

（TikTok帳戶「missycina」）