公屋等4年派天恩邨這單位　港男見真身嚇呆拒絕：怎樣住得下去？

獲派公屋也未必盡如人意。有港男於公屋輪候討論區發文表示，其「丈母娘（妻子母親，岳母）」申請公屋輪候4年，獲首派到天水圍天恩邨單位，然而單位只有12平方米（約129呎），直指「實在是太小」，質疑「怎樣住下去了？」。最終岳母沒有接受首派公屋單位，樓主明言「那就再等一下，希望下次有更合理一點的房子」。

帖文引來網民熱議，有人祝樓主下次派得更好，但也有不少網民認為樓主勿好高騖遠，「1人你抽到邊都咁細㗎啦」、「有百三呎都嫌細，租金仲係咁平」，揶揄「買私樓，想幾大有幾大」。



有港男於公屋輪候討論區發文表示，其「丈母娘（妻子母親，岳母）」申請公屋輪候4年，獲首派到天水圍天恩邨單位，然而單位只有12平方米（約129呎），直指「實在是太小」，質疑「怎樣住下去了？」。（Google Maps）

該港男於公屋輪候討論區發文表示，其年過60歲的岳母申請公屋4年，近日收到房委會配房通知信，獲首派到天水圍天恩邨恩慈樓1人單位，租金716元。

但樓主陪岳母實地視察單位，認為面積太細，難以居住，「第1次去天恩邨附近，生活配套設施齊全，但12平方米（約129呎）的1人房子實在是太小，廁所胖一點都進不到，廚房也放不進洗衣機和冰箱（雪櫃）……怎樣住下去了？」。

最終岳母沒有接受單位，樓主明言希望下次派得「更合理」，「因為它是原來中轉屋，拒絕不會當成1次機會，那就再等一下，希望下次有更合理一點的房子！」。

樓主之後強調，並非租金多少問題，而是單位太細難以居住，認為要有180呎才足夠1位長者生活，「其實不是租金多少問題，是12平方米，即129呎，入到去廚廁，是真的難以轉身，是房署設計問題，如果是大一點的則180呎，我相信都夠一位長者的生活」。

該港男於公屋輪候討論區發文表示，其年過60歲的岳母申請公屋4年，近日收到房委會配房通知信，獲首派到天水圍天恩邨恩慈樓1人單位，租金716元。（公屋輪候討論區）

帖文引來網民熱議，有人祝樓主下次派得更好，「天恩好細，廚廁相連，好彩嘅派第2條邨單人都有150呎」、「130呎好細喎，試2派啦，我2派170呎，已上樓了」。但也有不少網民認為樓主勿好高騖遠，「派到又話細」、「太小？1人（單位）想有幾大」、「有百三呎都嫌細，租金仲係咁平」，揶揄「係囉！1人單位最少有700呎就差不多喇！最好有埋私家泳池！」、「豪宅咁最好」、「貪心會後悔」。

另有網民指出，天水圍天恩邨是不錯的選擇，「天水圍唔錯㗎」、「天恩好住，對面又有大型商場，交通都方便」。