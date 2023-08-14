公屋輪候2年即首派畢業　23歲港女1原因極速上樓惹議：最好禮物！

公屋輪候動輒以5年以上計算，如能在短時間內獲派公屋單位畢業，可算相當幸運。有23歲港女於網上發文表示，她從審查資格到公屋首派，等了2年，成功獲派天水圍天澤邨高層單位，只稍事裝修就可於半個月內入伙，直指是「今年最好嘅生日禮物」。

帖文引來網民熱議，有人留言恭喜樓主順利入住公屋，「23歲真係好快」、「恭喜！單位好四正開揚呀！」。亦有不少網民關注樓主為何輪候2年就獲派「正常非問題單位」公屋，「等兩年？震驚全個群組呀」、「妳做咗咩嘢？有好多7，8年都仲無消息」，而有眼利網民發現，樓主上載的房委會信件顯示屬於「特別調遷」類別，並非一般單人申請者，所以更快「上樓」。



有23歲港女於網上發文表示，她從審查資格到公屋首派，等了2年，成功獲派天水圍天澤邨高層單位。（Google Maps）

該名23歲港女於Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」上載多張圖片，指自己從審查資格至今輪候公屋2年，今年5月終收到房委會信件，她首派到天水圍天澤邨澤輝樓1人高層單位，月租約900元，經自己鋪好地板後，半個月就可以入伙，形容是「今年最好嘅生日禮物」。

樓主上載房委會配房通知書見到，她獲派天水圍天澤邨澤輝樓單位，類別是「特別調遷」，租約於今年5月24日起生效。（Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」）

從樓主上載房委會配房通知書見到，她的確獲派天水圍天澤邨澤輝樓單位，類別是「特別調遷」，租約於今年5月24日起生效。樓主亦上載單位內部相片，見到大廳、廚房、廁所間隔，「四正」乾淨。

+ 1

帖文引來網民熱議，有人留言恭喜樓主順利入住公屋，又驚歎單位寬闊開揚，「23歲真係好快」、「恭喜！單位好四正開揚呀！」、「我3人單位廚房廁所都冇咁大，真羡慕」、「超幸運，珍惜」、「妳咁快就有公屋。恭喜！恭喜！」。

樓主亦上載單位間格圖則。（Facebook群組「公屋討論區-香港facebook群組」）

但亦有不少網民關注樓主為何輪候2年就獲派「正常非問題單位」公屋，「等兩年？震驚全個群組呀」、「妳做咗咩嘢？有好多7，8年都仲無消息」。有網民就指出，樓主上載的房委會信件顯示屬於「特別調遷」類別，並非一般單人申請者，所以更快「上樓」，「特別調遷係唔同㗎」、「樓主，恭喜，呢個世界係憎人富貴厭人貧，唔好理其他人，最緊要自己開心」。

根據房委會公屋「特別調遷」安排，「住戶如因特殊情況，如社會及／或醫療因素等而難以繼續在現居單位居住，而邨內調遷又不能解決問題，可申請特別調遷往邨外另一個單位。住戶須提供充分理據及有需要時提交相關證明文件（如醫生證明或社會福利署推薦文件等）；住戶若因經濟困難而難以繳交現時租金，可申請遷往租金較廉宜的其他屋邨單位。