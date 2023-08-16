同居男友從不分擔使費！仲理直氣壯講1句　女生不捨欲放生陷兩難

愛情講求雙方付出，失衡的關係絕不會長久！台灣有女生和男友同居兩年，但對方從不主動分擔房租和水電費，他認為從家裏搬來陪伴女友已足夠，為此爭拗時便威脅「我搬回家住就不會彼此困擾」，揚言「不相信你一個人會比我在的時候好過」，讓樓主倍感無奈，故詢問他人應否「放生」對方。帖文惹來網民熱議，紛紛勸籲樓主割愛，「試婚不及格就分」，安慰她不要因為不捨兩年回憶而付上一輩子，「談戀愛都這麼吝嗇了，還指望結婚後會改變嗎？」。



有台女和男友同居兩年，對方沒有分擔房租和水電費，家務都倚靠她做，可是他不只沒感恩，還冷漠說出1句話，讓她開始想要「放生」對方，惟因不捨回憶而陷兩難。（《鄰居同居》劇照）

該女生在「匿名公社」發帖，指和男友交往並同居兩年，苦言對方從來不會幫忙分擔房租和水電費，更反被對方質問「為了你從家裏搬出來，為什麼還要付房租水電？」，同時諸多藉口辯稱他亦有幫忙購買日常用品，「有時也會幫你買吃喝那些，這樣要怎麼算？」。事主透露雖然要上班，但仍承包各項家務，房租和水電費都是她在付；而生活用品則不可能每天「入貨」，再者「吃喝那些也不是讓他每天請我」。

樓主曾經為此事和對方溝通，惟遭對方威脅「我搬回家住就不會彼此困擾」，更輕視稱「不相信你一個人生活，會有比我在的時候好過」。樓主反問若然他離開，自己真的有比較好過呢，獲冷漠答覆「我離開就是對的」。灰心的她不解對方為何要跟她在一起兩年，並思考「這個人真的是真心愛我的嗎？」，現時既想放生對方卻又不捨兩年多回憶，故糾結詢問他人意見。

網民皆奉勸樓主分手，「試婚不及格就分吧！」、「浪費兩年青春還不夠？想在這種人（身上）獲得什麼？」。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

帖文一出，網民都奉勸樓主及早分手，不要浪費時間，「試婚不及格就分吧！這是同居的意義」、「浪費兩年青春還不夠？想在這種人（身上）獲得什麼？得到的只有不斷的貶低你，讓你以為沒他不行」、「男人可以窮，但絕不能小氣或自私」、「你就證明給他看啊」。

有人指出交往時都如此自私，遑論婚後會有改變，恐怕只會變本加厲，「談戀愛都這麼吝嗇了，還指望結婚後會改變嗎？」、「他可以白吃白住，也許是你默許的，但他不能便宜佔盡還說風涼話，真的是爛貨」、「別到最後結婚有了孩子才後悔」。有留言甚至覺得該男生根本是「又食又拎」，「他只想隨時用妳這個免錢的」、「把妳當免錢泄慾工具，妳還不離不棄」。

（匿名公社）