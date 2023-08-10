疑遭阿伯迎面偷拍　港女呻：手機跟住我轉　男友零反應仲要補1句

女友疑被當街偷拍，男友竟然零反應？有女生在討論區發文，大呻早前在街上等男友時，被阿伯疑似迎面偷拍，「無啦啦停喺我前面棟起電話嗰隻」，還見到他開了相機，「手機跟住我轉」，待男友來到時，阿伯繼續拍，更有「影相嘅咔嚓聲」。未料整個過程男友不聞不問，「佢就話佢唔知，睇唔到」，反問為何她不當場捉住阿伯，還說：「仲要話我冇穿冇爛企咗喺度」，直言對男友很失望。網民認為她應當下告訴男友心中不快，不可能「氹兩句都冇」，但亦有人認為她的態度令男友難做。



樓主表示在街上等男友時，疑被1名阿伯偷拍，看到對方打開相機，「手機跟住我轉」。（示意圖／資料圖片）

樓主在Dcard討論區發文，大呻「對男朋友真係好失望」，先分享早前被舊同學死纏難打，男友沒什麼反應，更叫她別擔心，「全部fd都話黐X線，好恐怖，叫我自己小心啲」，後來男友可能想補鑊，有兩三晚接她下班回家。

直至日前，樓主在街上等男友時疑被阿伯偷拍，「真係好明顯，無啦啦停喺我前面棟起電話嗰隻，同埋我見到佢個mon開咗相機」，她即刻行開，惺阿伯手機「跟住我轉」。此時男友來到，以為阿伯不敢猖狂，兩人剛好要行經阿伯方向，「阿伯依然舉住電話，行到呀伯前面一兩步左右，我聽到呀伯電話影相嘅咔嚓聲」。

樓主相信自己被拍，以陳述語氣告訴男友：「呀佢影咗我。」她雖然心裏不舒服，但沒打算責罵阿伯，故繼續前行，「男朋友就應該冇聽到我講嘢」。她後來再向男友訴苦，自己疑被阿伯偷拍，「佢就話唔知喎，咁我詳細啲同佢講，佢就話佢唔知，睇唔到，話我啱啱應該捉住呀伯呀嘛，做咩而家同佢講，同佢講咗又點」。

樓主指事後向男友提及被偷拍，未料對方反應冷淡。（示意圖／Getty Images）

樓主表示，事情剛剛才發生，男友卻一味說看不見，「嗰個下覺得佢好冷漠，真係好唔開心」。樓主又覺得「蝕底」，「佢仲要話我冇穿冇爛企咗喺度，佢都睇唔到我內心受傷覺得蝕底咗，哪怕佢只係同我講話『搞錯呀個阿伯咁衰㗎』，都已經足夠」。可惜男友覺得她小題大做，樓主則難理解男友表現得事不關己，時至今日仍覺得內心難受，「我唔知係因為阿伯偷拍唔舒服，定係我覺得男朋友太冷漠」。

有女網民遇過同類情況，「如果佢（男友）即刻唔知自己錯嘅話其實冇得救」，建議事發當下馬上告訴男友心中的不快。更有人分享過去曾當私人教練，被新的男客人非禮，告訴男友後對方竟說：「你做得呢啲就預咗，唔想俾人摸咪唔好做。」她之後和男友分手，「而家男朋友連我衣角俾人掂到都會叫人行路小心啲，上唔上心真係好大對比」。

樓主稱不欲責罵阿伯，但只希望男友可以簡單安慰。（示意圖／Getty Images）

不過有網民反指樓主不懂保護自己，「我係條仔都覺得你無理取鬧，你當時唔識得處理？」，事後才說男友也幫不了什麼，「唔通同你喺度呻？對件事有咩幫助？」、「根本就想玩你男朋友，人哋又唔知，你又唔想閙個呀伯，咁可以點？」，提醒她可先捉住阿伯，「慌佢跑得過你？就算係誤會，X咗都只係一時嘅事」。

有留言反駁，被偷拍的當事人可能會怕得不懂反應，「照顧身邊人根本係一件好Ｘ基本嘅事，仲講到好似係受害者問題咁，咁唔想幫手又檢討受害者都唔檢討下啲變態佬」。

（綜合）