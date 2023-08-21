騙財騙色！男扮高管稱升職加薪　11銀行女職員被騙上床碌爆卡慘了

騙財騙色！台灣1名43歲洪姓男子，假冒金融銀行業高層在網絡找來年輕銀行外勤女業務員，以「公司有重要客戶需要接待」、「高價包養」、「升職」等為由，除了騙女業務員金錢，更騙上床性交，其中有受害人信用卡被「碌爆」，更有受害人被性侵超過30次。事後有受害人察覺有異報警，案件才曝光。目前警方已拘捕洪男，初步調查至少11家金融上市公司11名女員工受騙，年齡22歲到32歲，不排除有更多受害人。



台灣43歲洪姓男子，假冒金融銀行業高層騙財騙色。（網上圖片）

綜合台媒報道，43歲洪魁斈有欺詐、毒品、性侵等前科。案情指出，洪男於網路搜尋各大銀行外勤女業務員，然後透過LINE帳號1人分飾多角，假冒總公司總經理、副總等高層，自導自演接待「VIP」客戶任務，聲稱只要招待讓貴賓滿意，就可以獲得8至10萬新台幣（約2萬至2.6萬港元）高額獎金，還有機會升職加薪，而且招待客戶花費可報公數，不少受害人因而誤信受騙。

洪男於網路搜尋各大銀行目標。（網上圖片）

據報，有受害人代墊帶貴客到五星級酒店、吃大餐、購買家電、衣服等精品費用，涉案詐騙金額超過150萬新台幣（約38萬港元）；另有多人被騙陪睡遭性侵達數十次。有受害人因信用卡「刷爆」報公數，公司卻一直沒有支付，洪男也失去聯絡，才知道上當，揭發事件。

警方日前以「妨害性自主」、「詐欺罪」拘捕洪男，移送士林地檢署偵辦。警方指出，至少有11家金融上市公司11名女員工受騙，年齡22歲到32歲，不排除有更多受害人。

警方日前以「妨害性自主」、「詐欺罪」拘捕洪男，移送士林地檢署偵辦。（網上圖片）

據報洪男2012年底僅高中畢業，就曾以類似手法，假冒健身中心高層、股東，專對打工女大學生騙財騙色，當時被法院判入獄1年。