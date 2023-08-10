20歲人妻陪酒不賣身　慘遭淫客性侵仲咁做　法官判決討回公道

台灣發生1宗令人髮指性侵案。1名已成人妻的20歲陪酒小姐去年3月工作期間，被1名男客人在廁所內性侵，對方過程中變換四種姿勢，而且沒有戴上安全套，法官判處被告入獄3年8個月。



台灣一名男子被控去年3月在一間娛樂場所廁所內性侵一名已成人妻的20歲陪酒小姐。（Getty Images）

根據判決書，20歲人妻在台北1間娛樂場所上班，雖然負責陪客人飲酒，但決不賣身，案發於去年3月7日，她在包廂陪伴4名男客人飲酒，其間前往洗手間，但陳姓男客尾隨她進入廁所反鎖，脫掉其衣服和內衣後強行性侵，又一度摀住女事主嘴巴防止呼救。

陳男辯稱，女事主在包廂內已經踰越常軌，「我們嘴對嘴親吻，她主動坐在我雙腿，撫摸我下體，作勢要解開我牛仔褲鈕扣」，當時他已說「妳再這樣，我就不好意思了」，隨後女事主示意要去廁所，兩人才拖手一起進去，反問如果他摀住女事主嘴巴，如何轉換姿勢，而且事主亦應該有刮傷痕迹，加上店內經紀曾稱只要支付6.6萬新台幣（約1.65萬港元）就不提告，但待他答應後，經紀又說要20萬至30萬新台幣（約5至7.5萬港元）。

女受害人哭訴指控遭被告性侵。（Getty Images）

女受害人在庭上哭訴，稱事發當天被陳男尾隨至廁所，對方將門鎖上後便強行性侵，「我跟他說我沒有在接性交易，陳男沒有回應，直接把他的褲子和內褲脫掉」，過程中更沒有戴上安全套，事後她穿好裙子回包廂拿手機，向同事求助，事後由丈夫陪同報警，並去醫院驗傷，其他同事都說，當時目睹女受害人情緒激動痛哭，相信並非性交易。

法官認為，女受害人如果有意性交易，應該會先和陳男談好價錢，沒有必要誣陷陳男性侵，而且閉路電視拍到她蹲在包廂外，由同事攙扶離開，依強制性交罪判囚陳男3年8個月，案件可以上訴。

（綜合）