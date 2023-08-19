小心扒手！沙田男子拉開背囊拉鏈疑偷竊　醒目港媽1招令對方敗走

沙田居民注意！有港媽於網上發文分享在港鐵車公廟站附近疑遇扒手的經歷，指出與女兒回家途中，有名男子「企到好近」，隨後發現背囊被拉開少許拉鏈，她立即緊盯該男子至對方離開，幸最終無財物損失。



有港媽於網上發文分享在港鐵車公廟站附近疑遇扒手的經歷，指出與女兒回家途中，有名男子「企到好近」，隨後發現背囊被拉開少許拉鏈。（示意圖／GettyImages）

該港媽於facebook群組「沙田之友（大馬沙，沙田馬鞍山大圍）」發文表示，周四（17日）下午約2時與女兒在港鐵車公廟站附近回家途中，發現有名男子「企到好近」，隨後感覺到被人拉開背囊的拉鏈，「我即刻望一望個背囊，被人拉開3分1拉鏈！」。港媽當刻驚覺「個男人鬼鬼祟祟想偷嘢」，她立即緊盯該男子，對方「扮搵路」，「佢一路行一路望住我」，之後轉彎往車公廟方向離開。

港媽說，事後檢查背囊並無財物損失，沒證據顯示男子偷竊，故沒有報警。她提醒住在沙田區的居民要小心個人財物，「尤其是帶住細路！」，扒手更易下手，「趁大人唔為意就偷嘢！」。

港媽提醒住在沙田區的居民要小心個人財物，「尤其是帶住細路！」，扒手更易下手，「趁大人唔為意就偷嘢！」。（《再見媽媽又再見》劇照）

網民留言指出，「出門家居防盜要做足，隨身貴重物品要袋好」、「大聲叫偷嘢喇，希望有市民手快影到相！」、「貴重財物一定要揹喺前面」。

有網民分享類似經歷，「我家姐13/8嗰晚上7點，喺美林對出行人隧道都係咁呀，好彩發現到有人跟住，轉身背囊拉鏈已開到2/3，大家留意」、「3年前9月頭喺隧道附近，我日光日白俾人搶手袋，搶我手袋嗰個人係香港人嚟，拖住大狗走嚟搶嘢，最後唔見銀包冇晒證件銀行卡，入面得60蚊都唔放過」。