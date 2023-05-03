居港泰國人搭港鐵遭𠝹袋偷竊　藉故撩交嗌趁亂落手　1點揭非港人

無論何時也要注意財物！有居港泰國人日前發文，稱乘搭港鐵時遇上新型偷竊手法，指有疑似扒手在車廂內刻意作身體碰撞並藉故「撩交嗌」，當事主注意力被分散時，扒手的同伴便趁機以利器𠝹開目標的隨身袋偷取財物。事主稱，由於疑似扒手未能說流利廣東話，認為對方並非香港人，又相信扒手大多結伴落手，呼籲遊客及港人小心。



有居港泰國人日前發文，稱乘搭港鐵時有疑似扒手在車廂內刻意作身體碰撞並藉故「撩交嗌」，當事主注意力被分散時，扒手的同伴便趁機以利器𠝹開目標的隨身袋偷取財物。（fb「Pal Li - เพจพี่แป๋ว กินเที่ยว ฮ่องกง สิงคโปร์」圖片）

有自稱居港逾20年的泰國人日前發文，稱首次於乘搭港鐵期間遇上疑似扒手黨，形容事件罕見，「我們在香港生活了20多年，從來沒有遇到過這樣的事件」。

事主憶述，日前乘搭港鐵由金鐘前往灣仔，僅1站的車程中，1名高大、禿頭，相信是中國藉男子突然走近，大力撞向了他，隨即在車廂內大聲指罵及侮辱他，似是有意「撩交嗌」。事主當下被分散注意力，疑似扒手的同伴便趁機以利器將事主的隨身袋𠝹開以偷取財物，「事件發生得很快」。

事主事後回想，估計扒手以團隊方式行動，1人負責引開目標注意，其他成員則趁亂落手，「損失的金錢不算多，但是要聯絡有關部門並申請補領新證件的過程很複雜」。他又認為刻意撞向他的扒手並非香港人，提醒在港泰國人、遊客，甚至是本地人要留意，「我們知道他不是香港人，因為他不能說流利的廣東話」」。

事主事後回想，估計扒手以團隊方式在車廂行動，1人負責引開目標注意，其他成員則趁亂落手。（資料圖片）

至於代為轉發帖文的專頁負責人亦指，過往在港生活時「幾乎沒有這樣的事」，可是近來愈來愈多居港泰國人或到港旅遊的遊客告訴他，曾在香港遇到扒手，甚至是搶劫事件，「消息幾乎每天都有傳來，還是香港真的不安全了？」。

帖文引起在港泰國人關注，紛紛互相提醒，稱外出時要多加注意財物及自身安全，「真的很可怕，人多時哪裏都擠，難以防備」、「這年頭扒手很多，現在是他們的好時機」、「香港雖是文明城市，但現在真的不安全」。亦有泰國人表示曾在香港遇過類似情況，「我也曾在交通工具上被撞過一次，人多的時候根本不敢上車」、「有朋友遇到過這種情況，還好能即時離開，沒有損失。」。