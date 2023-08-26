母排隊打尖被制止後狂鬧人　兒出手1舉動阻止　網民激讚有教養

父母是孩子的榜樣，因此身教十分重要，可是，內地1名母親卻成為反面教材。有網民拍下影片，講述他在江蘇徐州的旅遊景區被打尖情況，1對母子本來排在他身後，但走到轉角位時母親打開欄杆插隊上前，被在場人士指責，雙方因而爭執。面對如此場面，母親身旁兒子十分懂事，用手捂住母親的嘴，想要阻止她繼續與人指罵，以免事件愈演愈烈，母親在兒子多次阻撓下才停下來，並戴回口罩返回原先位置。影片在網上瘋傳，有網民大讚小孩有教養，也有人擔心孩子會遭母親怪責：「信不信這個媽媽回去以後還會怪孩子」。



網民在網上發布影片，可見兒子曾出手連膠袋掩住母親的嘴。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，有網民拍下1段內地居民指罵爭執影片，指事件發生於8月16日，地點在江蘇徐州旅遊景區。樓主指，大家當時正在排隊，一對母子本來排在他後面，但當走到隊伍轉角處，母親打開欄杆走上前插隊，惹起在場人士不滿，有市民與母親互罵。

從影片可見，母親身旁站着他的兒子，用手連同手上的膠袋捂住母親嘴巴，被情緒十分激動的母親推開，母親再上前與在場市民繼續爭執，雙方更一度互用手指指罵對方，而兒子為免事件進一步惡化，不斷拉開母親，並再上前用手捂住母親的嘴阻止她，母親才轉身離開及戴上口罩，不再作戰。

兒子出手掩住母親的嘴，阻止她繼續與人爭執。（影片截圖）

有關影片早前在網上瘋傳，引起網民熱烈討論，網民均可憐孩子有這樣失禮的母親，反而顯出孩子有教養，「對啊，挺好的孩子懂事理，明規矩偏偏有這麼個媽，唉」、「孩子：對不起沒把家長教好，給大家陪不是了」、「孩子都知道羞恥，而家長卻只會惱羞成怒。可憐的孩子……」、「經常在外面丟人現眼，孩子心裏苦」。亦有網民擔心孩子此舉反惹來一場罵，「信不信這個媽媽回去以後還會怪孩子。說他在外人面前唯唯諾諾，對家裏人重拳出擊。」