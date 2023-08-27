人貓情未了！播亡父影片　愛貓驚訝反應超催淚　女兒：牠沒忘記

貓主子在奴才心中無比重要，但是究竟主子又會如何看待奴才呢？外國有女子拍下「人貓情未了」感人場面，並在網上發布後被瘋傳。女子指，其父親1年前突然離世，遺下飼養了10年的愛貓天娜（Tina），樓主於是接手照顧父親愛貓，並當是父親延續，她們互相扶持成了彼此療癒對象。早前女兒好奇天娜相隔1年，是否還記得父親，於是播放了1段父親生前拍下的影片，沒想到天娜一聽到父親聲音便立即有反應，露出驚訝神情，並迅速湊近熒幕去撒嬌，令女兒感動不已：「原來牠從沒忘記父親」。



天娜陪伴了樓主父親10年，感情十分深厚。（網上圖片）

綜合外媒報道，外國女子伊莎多拉（Isadora Monteiro）的父親在去年突然離世，讓她感到相當難過，她於是放下一切去處理父親後事，並且將父親所有寵物一併接回家飼養，當中包括養了10年的愛貓天娜（Tina）。

由於天娜陪伴父親相當長時間，彼此建立了深厚親密情感，伊莎多拉更視天娜為父親的延續，「這是我能和他（ 父親）持續保持親密的一種方式」。伊莎多拉幸有天娜陪伴，讓她順利度過失去至親的痛苦時間，而天娜失去了父親的愛，她亦盡力去彌補，人貓互相扶持，竟然療癒彼此傷痛。

伊莎多拉早前出於好奇，想要知道天娜在父親離開了1年後，是否仍記得他，於是在家中播放了一段拍下父親影片，想不到天娜一聽到影片中父親的聲音已有反應，露出十分驚訝表情，並走到電腦前，緊盯着熒光幕，天娜看了一會，多次伸手想要撫摸畫面中的父親，之後天娜湊前用頭部磨擦熒幕，做出向父親撒嬌行為，可能天娜感受不到父親體溫，懷疑父親是否躺在熒幕後面，天娜於是站高查看電腦後方，發現空無一物後再次坐下，用頭貼着熒幕。

伊莎多拉被這1幕深深感動，原來天娜一直沒有忘記父親，這讓伊莎多拉感到很安慰：「從第一天起我就像愛我的父親一樣愛牠，而且牠似乎也很愛我，透過這次測試，讓我更了解天娜。」現時她與天娜的關係十分親密，每晚也一起睡覺。