公屋輪候9年終獲三派葵盛東邨　港女：感恩政府有屋畀我哋住！

不少輪候公屋的市民日盼夜盼希望早日上樓，有網民最近就分享好消息，表示等了9年終於獲得房屋署三派單位，直言非常感恩，又拍片記錄收樓的一刻，興奮稱「感恩香港政府有屋畀我哋住」。



樓主於今年6月終收信獲三派葵盛東邨盛豐樓一單位。（公屋討論區圖片）

該女網民於公屋討論區撰文，稱9年前以家庭身份申請擴展市區的公屋單位，等了兩個多月，即獲房屋署首派葵盛西村，但因該邨樓齡已有47年，而且單位於頂樓，即使有電梯仍要多走一層樓梯，最後決定拒絕單位，等待二派。

樓主後來再收信，獲二派石圍角邨的3樓單位，樓齡41年，可是單位只有露台，並無任何窗戶，加上位處低層視野較差。信中更寫明單位仍在進行翻新工程，由於未知何時完成，樓主決定再拒絕單位，唯有等第三派。

歷經多年等候，樓主今年6月終收信獲三派葵盛東邨盛豐樓一單位，「好唔好都只能接受啦，無論點都好，感恩香港政府給我們有屋住」。她更在收樓當日拍片，記錄「上樓」一刻，「嫲嫲話要拜四角後先可以裝修，拜吧拜吧，拜完準備開工啦，期待一下我的裝修效果吧」。

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片中可見，單位已作簡單翻新，有兩對三門窗，廚房、廁所均企理，而且從廚房露台望出去，景觀尚算開揚。不少網民也留言祝福樓主安居樂業，「恭喜晒」、「等咗咁耐等到個樂單位」、「望落都唔錯喎」、「希望我都快啲收到信」。