公屋｜輪候7年由擴市轉新界　2周即派屯門友愛邨　事主竟嘆：無奈

久候多年終於收到公屋配房通知書，理應是值得慶祝的開心事，但有人竟表示「係一種無力感，無奈」？有網民在討論區發文表示輪候公屋已有7年，眼見現時在市區租住的單位租金已升至9,000元，實在無法應付，遂決定從「擴市2人」（擴展市區2人單位）轉排新界，不足1月就獲派屯門友愛邨。收到通知固然是好事，但為避市區昂貴租金而「住一個陌生的環境」，就令事主心中充滿「無力感」。



事主在討論區發文表示輪候公屋已有7年，日前收首派通知書，獲派屯門友愛邨。（公屋討論區圖片）

有網民日前在公屋討論區以「首派友愛邨很無奈無力感，住慣市區租金$9000」為題發帖，表示輪候公屋已經7年，4月中從擴展市區隊伍改為轉排新界區的2人單位，不夠2星期就收到首派通知書，獲派屯門友愛邨單位。

不過事主似乎並不十分高興，坦言「唔開心並不是派的地方」，而是感慨現時在市區租的住所不時爆咸水喉、壞𨋢，且7年來租金由6,100元升至9,000元，而業主可能會再加租，租金實在令他吃不消。由於公屋租金實在便宜一截，事主眼見排「擴市」的隊伍沒什麼進展，決定轉排新界，但轉區要重新適應陌生環境，對他而言又是「一種無力感，無奈」。

不少網民認為友愛邨配套良好，是不錯的公屋單位。（資料圖片）

帖文引起網民熱議，雖有人認為「寧願等久點也想在市區」，但不少人都指出市區公屋資源短缺，安慰事主「友愛其實好方便，係樓舊咗小小」、「這裏好像靠近屯門市中心喔」、「友愛邨係舊啲，但佢附近配套設施足夠，有街市、商場都唔差」，更有人認為「住落你發覺好過市區」。