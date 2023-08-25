列江湖乘客6大特徵　的士司機讚真性情：愈嚟愈鍾意接載江湖人士

的士司機每日都會遇上各種各樣的乘客，有司機近日於網上發文表示，「愈嚟愈鍾意接載啲江湖人士」，皆因有6大共同特徵，包括路線隨意、不計較車資、會給貼士等，令他愈來愈喜歡去上海街、砵蘭街或佐敦尖沙咀一帶偶遇豪爽的「江湖」客，「因為我覺得呢啲先係真性情真漢子」。



有司機近日於網上發文表示，「愈嚟愈鍾意接載啲江湖人士」，皆因有6大共同特徵，包括路線隨意、不計較車資、會給貼士等。（《古惑仔之人在江湖》劇照）

該司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文問，「有無師兄同我一樣，愈嚟愈鍾意接載啲江湖人士，我所講嘅唔係啲最低級無禮貌嘅死𡃁仔𡃁妹，而係嗰種客客氣，江湖味甚濃嘅高級會員或頭目」，他認為這類人都有6大共同特徵。

司機列舉特徵，指出「路線任你行」，最重要是不塞車及快；不喜歡慢車，愈快愈好；很多都會順便送朋友或女友回家，「完全唔計較條數」；下車一定會給貼士；雖粗聲粗氣，但對人很有禮貌；「只要你捉到佢哋有興趣鬧嘅嘢，佢哋全程車都好奔放咁喪鬧，想停都停唔到」。

的士司機列舉江湖乘客特徵，指出「路線任你行」，最重要是不塞車及快；很多都會順便送朋友或女友回家。（《古惑仔》劇照）

司機直言，越來越喜歡去上海街、砵蘭街或佐敦尖沙咀一帶「遇下佢哋」，「因為我覺得呢啲先係真性情真漢子」，與對面海「金鐘上羅便臣道都要出單，又要找足，又要懷疑你行錯路嘅高貴斯文敗類比」，兩種乘客真的有很大分別。他又說，作為的士司機並不會理會乘客做什麼職業，只會在意乘客是否疏爽及爽快，「就算權貴又如何，同樣都係$27蚊起錶」。

網民留言指出，「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」、「真係大哥，食完飲完都有司機或有馬仔護送，根本就唔坐的士」、「最X街係嗰啲自以為受過高等教育，有少少錢的所謂中產，呢啲又唔係人又唔係鬼！」。

網民留言指出，「真係大哥，食完飲完都有司機或有馬仔護送，根本就唔坐的士」。（《古惑仔》劇照）

有其他的士司機分享類似經歷，「冰山一角，你未遇過攔車頭，兇神惡煞，『送我大哥過海』，真人真事」、「我都試過，尖東上車傾到入上水，落車5嚿免找」、「我淨係車過疑似道友趕住返去上電，勁驚佢頂唔順然後殺咗我」。

有網民表示接載到「江湖」乘客未必是好事，「風光時就係咁！落難時可能全身血」、「上海街上客，好大機會變成快餐車（毒品車）」、「江湖大佬飲大咗，有冇醒兩巴掌畀你呀」。