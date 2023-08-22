的士乘客大圍去機場要求定價$200　備註1句激嬲司機：搭巴士啦你!

乘的的士不想按錶收費，還要求多多？有的士司機上載召喚的士網上預約平台截圖，有乘客召車從大圍美林邨到赤鱲角國泰城，要求定價200元。本來被乘客「壓價」是平常事，但乘客卻在備註加多1句，結果令司機嬲爆怒斥「搭巴士啦你」。事件引來網民熱議，批評該乘客是「西客」，更建議「可以接咗先，隔一陣撳放出……放出又接返……無限輪迴」、「有啲香港人真係衰到咁」。



有的士司機上載召喚的士網上預約平台截圖，有乘客召車從大圍美林邨到赤鱲角國泰城，不單要求定價200元，附註1句更惹怒司機。（資料圖片）

該司機於facebook群組「的士司機資訊網Taxi」上載召喚的士網上預約平台截圖，有乘客想由大圍美林邨到赤鱲角國泰城觀景路，要求定價200元。根據Google地圖「HKTaxi」估價，該路線的正常的士車費約240元至290元，定價200元相等於六九折至八三折。

根據Google地圖「HKTaxi」估價，由大圍美林邨到赤鱲角國泰城觀景路正常的士車費，大約是240元至290元。（Google地圖）

本來乘客「壓價」常有發生，但備註欄竟加多1句「不做可以不按，不要亂加價」，登時令司機火起，直斥「搭巴士啦你」。該司機又說，「如果無後尾嗰幾句，做都算數。但一加咗嗰兩句就唔想接……寫咗真係覺得佢唔係好客」。

帖文引來網民熱議，批評該名乘客是「西客」。（facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

帖文引來網民熱議，批評該乘客是「西客」，「應該出返支『冇錢可以唔搭，不要亂減價』」、「可以接咗先，隔一陣撳放出……放出又接返……接返又放出……無限輪迴」、「玩壞乘客系列」、「有啲香港人真係衰到咁」。不過也有人認為，不想接單可不接，毋須公審乘客。