男子被疑出軌　吃落藥花雕雞麵後陰莖遭剪剩1.5cm　女友判刑是…

遇感情問題最好坦誠相對，否則可能釀成無可挽回的嚴重後果。台灣2021年發生恐怖傷人案，越南籍馮姓女子懷疑同居黃姓男友出軌，幫他煮花雕雞麵時混入安眠藥，待對方昏睡用裁縫用的大剪刀將其陰莖剪斷沖落馬桶，其後去警署自首。黃男的陰莖慘遭剪剩1.5厘米，失去讓女性受孕能力，警方調查發現，原來馮女疑發現男友手機有和其他女性合照，就覺得男方出軌並衝動犯案。馮女因自首及有悔意，重傷罪成被判囚5年，她一度提出上訴，但法院認為無證據證明她有精神病，日前宣判維持5年刑期。



女被告被捕後已承認用裁縫用剪刀剪斷男友陰莖。（示意圖／Getty Images）

案情指，52歲黃男因高大風趣有不少女性友人，詎料遭40歲同居女友馮女懷疑他到處拈花惹草，「搞曖昧」，背住她出軌。2021年3月30日晚，馮女替黃男煮花雕雞泡麵時放入第四級毒品佐沛眠安眠藥，黃男吃完馬上昏睡。

台女懷疑男友出軌 花雕雞麵落藥狠剪陰莖剩1.5cm 超慘現況曝光

馮女確認黃男昏睡無反應後，取出裁縫用剪刀將他的陰莖剪下，並扔入馬桶沖走，隨即坐計程車到附近警署自首，承認因懷疑男友出軌，故將對方陰莖剪下。警方趕到事發現場，發現黃男下半身大量流血，當時正正嘗試自己下樓，房間地板和浴室都有大量血跡，調查人員對黃男爆血劇痛下仍想自己下樓感到難以置信。

馮女幫黃男煮花雕雞泡麵時，放入安眠藥令對方昏睡。（資料圖片）

警方和消防員一直找不到被剪斷的陰莖，後來馮女才說已沖落馬桶。警方調查後發現，馮女疑發現黃男手機中有和其他女性的合照，一時衝動犯案，事後很後悔，而泡麵中的確驗出安眠藥，證實馮女先下藥再剪下體。黃男送院後生殖器僅餘20％、約1.5厘米長，已失去讓女性受受孕能力。

鄰居透露，黃男離婚3次，有3名女兒，2個已出嫁、1個在外地工作，他和馮女相識1年半，同居後平日很甜蜜，沒聽過吵架。

黃男生殖器僅餘1.5厘米長，已失去讓女性受受孕能力。（示意圖／Getty Images）

台中地院一審認為，馮女犯案時未有精神障礙問題，她隻身來台語言能力勉強可溝通，導致生活壓力太大患上抑鬱症，和黃男同居後生活更封閉，面對感情問題未能尋求他人協助，重傷罪可判5至12年刑期，最後判囚5年。

馮女上訴，二審辯稱自己當時頭腦太亂才衝動犯罪，不過高等法院台中分院認為無證據證明她有解離性人格或思覺失調等精神病，維持判囚5年，仍可上訴。

（綜合）