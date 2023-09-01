颱風蘇拉｜港男批2類人是垃圾：要幾失敗先希望放假？1句反被寸爆

【蘇拉／颱風／8號風球／打風假】超強颱風蘇拉襲港，天文台發出8號風球，打工仔多了1天「打風假」。不過有男網民於連登討論區發帖狠批「其實要有幾失敗嘅人先會希望打風放假？」，並指摘2類人是「廢物」、「垃圾」。帖文引來網民爭議，大部份人都反嗆樓主「你對個社會有幾大貢獻呀？」、「樓主係邊種垃圾？」；也有網民道出現今打工仔哀歌，「轉咗wfh（在家工作）邊有得放假」。



超強颱風蘇拉襲港，天文台發出8號風球，打工仔多了1天「打風假」。（資料圖片）

該網民於連登討論區以「其實要有幾失敗嘅人先會希望打風放假？」為題發文，批評以下2類人是「廢物」、「垃圾」，「一係你係低層，15k（1.5萬元月薪）都冇嘅廢物」、「一係天生失敗，對社會冇貢獻嘅垃圾」。

有男網民於連登討論區發帖狠批「其實要有幾失敗嘅人先會希望打風放假？」(《回歸》劇照）

帖文隨即引來爭議，大部份網民都不同意樓主言論，「賺一日人工，有咩唔好？」、「你有你成功，我有我失敗，影響到你啲咩？」，又揶揄樓主「要幾失敗先要懶係眾人皆醉」、「樓主係邊種垃圾？」、「其實你可以照返工」、「係，我係，我係搵40k up嘅垃圾」、「我成公司都好興奮，包括100k以上既PM（Project Manager）」、「你對個社會有幾大貢獻呀？」、「我認，咁放得假未？」。

也有網民點出了疫情後打工仔哀歌，「轉咗wfh 邊有得放假…」、「不要再說了」。